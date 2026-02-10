  1. Clienti privati
Zurigo Addio al pollo alla griglia, fallisce la società Güggeli-Express

SDA

10.2.2026 - 16:00

L'impresa aveva una presenza che non passava inosservata.
L'impresa aveva una presenza che non passava inosservata.
Keystone

Si chiude un'era nelle strade di Zurigo e dei cantoni limitrofi: Güggeli-Express, storica società che con i suoi furgoni vendeva pollo alla griglia preparato sul posto, è ormai in liquidazione.

Keystone-SDA

10.02.2026, 16:00

10.02.2026, 16:13

L'azienda a conduzione familiare con sede a Bassersdorf (ZH) è stata dichiarata fallita - così a fine gennaio sul foglio ufficiale cantonale, ripreso oggi da 20 Minuten - e l'attività è cessata con effetto immediato. Sebbene il sito web dell'impresa elenchi ancora tutti i suoi 72 punti vendita, questi risultano tutti chiusi.

Güggeli-Express - Güggeli è la parola colloquiale usata in Svizzera tedesca per indicare il pollo arrosto - era giunta alla seconda generazione e impiegava circa 35 dipendenti. I suoi caratteristici chioschi mobili per la vendita di pollo grigliato erano un punto di riferimento soprattutto agli incroci, presso le stazioni ferroviarie e davanti ai centri commerciali: la chiusura improvvisa segna la fine di una presenza storica nel panorama della ristorazione veloce della regione.

