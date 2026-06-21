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Aviazione L'aeroporto di Zurigo riprende i voli dopo un guasto a Skyguide

SDA

21.6.2026 - 08:08

Un controllore di volo di skyguide al lavoro (foto d'archivio).
Un controllore di volo di skyguide al lavoro (foto d'archivio).
Keystone

Le operazioni di volo all'aeroporto di Zurigo Kloten sono graduatamente riprese stamattina: erano state interrotte nel corso della notte a causa di un guasto tecnico presso Skyguide. Ciò aveva causato la chiusura dello spazio aereo a est di Berna per diverse ore.

Keystone-SDA

21.06.2026, 08:08

21.06.2026, 09:30

Le operazioni di volo vengono ripristinate gradualmente dalle 07:45, ha dichiarato stamane Livia Caluori, portavoce dell'aeroporto, su richiesta dell'agenzia di stampa Keystone-ATS. Tuttavia, secondo le informazioni fornite da Skyguide, intorno alle ore 08:00 la capacità dello scalo era ancora ridotta al 40%. In un primo tempo non era stato possibile effettuare nessun decollo, mentre gli atterraggi sono stati autorizzati già dalle 06:45.

Guasto al controllo del traffico aereo

All'origine dei problemi vi è stato un guasto tecnico presso Skyguide, la società di controllo del traffico aereo. L'esatta causa del problema è attualmente in fase di accertamento.

L'azienda ha dal canto suo solo comunicato di aver chiuso lo spazio aereo svizzero a est di Berna. La misura è stata adottata per proteggere i passeggeri e gli equipaggi. Skyguide ha istituito un'unità di crisi e un team di specialisti si è messo al lavoro per risolvere il guasto.

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