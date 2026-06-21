Un controllore di volo di skyguide al lavoro (foto d'archivio). Keystone

Le operazioni di volo all'aeroporto di Zurigo Kloten sono graduatamente riprese stamattina: erano state interrotte nel corso della notte a causa di un guasto tecnico presso Skyguide. Ciò aveva causato la chiusura dello spazio aereo a est di Berna per diverse ore.

Keystone-SDA SDA

Le operazioni di volo vengono ripristinate gradualmente dalle 07:45, ha dichiarato stamane Livia Caluori, portavoce dell'aeroporto, su richiesta dell'agenzia di stampa Keystone-ATS. Tuttavia, secondo le informazioni fornite da Skyguide, intorno alle ore 08:00 la capacità dello scalo era ancora ridotta al 40%. In un primo tempo non era stato possibile effettuare nessun decollo, mentre gli atterraggi sono stati autorizzati già dalle 06:45.

Guasto al controllo del traffico aereo

All'origine dei problemi vi è stato un guasto tecnico presso Skyguide, la società di controllo del traffico aereo. L'esatta causa del problema è attualmente in fase di accertamento.

L'azienda ha dal canto suo solo comunicato di aver chiuso lo spazio aereo svizzero a est di Berna. La misura è stata adottata per proteggere i passeggeri e gli equipaggi. Skyguide ha istituito un'unità di crisi e un team di specialisti si è messo al lavoro per risolvere il guasto.