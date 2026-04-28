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Giustizia Investe intenzionalmente un ciclista a Zurigo, prigione per un conducente

SDA

28.4.2026 - 11:29

Lo spericolato sorpasso è avvenuto sulla Rosengartenstrasse, una strada molto trafficata di Zurigo. (foto d'archivio)
Lo spericolato sorpasso è avvenuto sulla Rosengartenstrasse, una strada molto trafficata di Zurigo. (foto d'archivio)
Keystone

Un automobilista di 35 anni è stato condannato a quattro anni e due mesi di prigione da scontare per aver investito intenzionalmente e ferito un ciclista a Zurigo nel 2023. I giudici lo hanno riconosciuto colpevole di tentate lesioni personali gravi.

Keystone-SDA

28.04.2026, 11:29

28.04.2026, 11:34

La sentenza emessa oggi dalla prima istanza non è ancora definitiva e può ancora essere impugnata con un ricorso al Tribunale cantonale.

Per la sua decisione, il Tribunale distrettuale di Zurigo si è basato in particolare sulle immagini della telecamera montata sulla bicicletta del ciclista.

Il presidente del tribunale ha denunciato «una manovra di sorpasso spericolata» sulla destra, durante la quale l'imputato ha sterzato bruscamente finendo per urtare lateralmente il ciclista che «ostacolava» il suo passaggio su una strada principale molto trafficata, la Rosengartenstrasse.

Il tribunale non è andato così lontano come il ministero pubblico, che chiedeva una condanna per tentato omicidio.

Ha invece respinto la richiesta della difesa di assolvere l'imputato. Il dibattimento si è svolto la scorsa settimana.

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