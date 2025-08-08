Calcolo degli affittiPer ZKB entro la fine del 2025 il tasso ipotecario di riferimento scenderà
8.8.2025 - 17:01
Gli inquilini possono sperare in pigioni più basse: stando alla Banca cantonale di Zurigo (ZKB) il tasso ipotecario di riferimento pubblicato dall'Ufficio federale delle abitazioni (UFAB) potrebbe infatti scendere ancora nel corso di quest'anno.
Il costo dei mutui sta infatti calando, sulla scia della decisione della Banca nazionale svizzera (BNS) dello scorso 19 giugno di abbassare il tasso guida allo 0,0%, affermano gli esperti dell'istituto in un'analisi pubblicata ieri.
Già in marzo, dopo due rapidi aumenti, il tasso ipotecario di riferimento dell'UFAB era sceso dall'1,75% all'1,5%; ed entro la fine del 2025 ZKB prevede un ulteriore abbassamento all'1,25%.
Se questo dovesse effettivamente succedere, secondo l'analisi della banca quasi la metà dei locatari in Svizzera potrebbe chiedere una riduzione dell'affitto.