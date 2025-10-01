Quello della ZKB è un indirizzo sempre più gettonato anche dai privati che vogliono investire. Keystone

La banca cantonale di Zurigo (Zürcher Kantonalbank, ZKB) è in forte espansione nel settore dell'amministrazione patrimoniale: lo afferma la responsabile del comparto Florence Schnydrig Moser in un'intervista pubblicata da Finews.

«In linea di principio, rinunciamo a pubblicare regolarmente i dati relativi alla crescita delle singole unità aziendali», spiega la dirigente con laurea in matematica al Politecnico federale di Losanna. «Quest'anno abbiamo comunicato per la prima volta una cifra: siamo arrivati a oltre 90 miliardi di franchi. Quando ho iniziato, quasi cinque anni or sono, erano circa 55 miliardi: si vede quindi che oggi l'ordine di grandezza è completamente diverso».

L'istituto ha chiaramente guadagnato quote di mercato. «Tradizionalmente, nella percezione pubblica la ZKB è soprattutto una banca retail e corporate. Il private banking esisteva già in precedenza (...), ma non eravamo percepiti con la stessa forza sul mercato. Negli ultimi quattro o cinque anni abbiamo quindi attribuito grande importanza al posizionamento esterno, con attività di marketing, eventi e presenza sui media. Allo stesso tempo, anche il passaparola sta avendo un effetto sempre maggiore: più clienti abbiamo, più questi ne parlano con altri».

Sul tracollo di Credit Suisse

Quanto pesa in questa crescita – chiede il giornalista del portale – il tracollo di Credit Suisse? «Naturalmente abbiamo avvertito le incertezze del mercato», risponde la specialista con origini vallesane. «In fasi come queste, le banche cantonali guadagnano tradizionalmente fiducia. I deflussi da Credit Suisse si sono comunque distribuiti su molti istituti».

«Nonostante il consolidamento degli ultimi anni, nel settore del private banking esistono ancora circa 80 operatori: la concorrenza è forte. Il fatto che siamo cresciuti al di sopra del mercato non è dovuto solo al contesto, ma anche al nostro chiaro posizionamento», argomenta la manager. La discussione su un possibile trasferimento di UBS all'estero sta aiutando? «Finora non mi è sembrato», replica l'interessata.

L'espansione in Germania

ZKB si propone a un'ampia gamma di clienti. «Chi dispone di un patrimonio liberamente investibile superiore a 1 milione di franchi entra a far parte della nostra clientela di private banking», precisa l'esperta con trascorsi professionali presso UBS e Credit Suisse. «In tutti i segmenti, vogliamo rimanere una banca vicina alla clientela, mantenere un atteggiamento modesto e offrire la migliore consulenza possibile».

Un passo importante è anche l'espansione in Germania. «Dall'inizio del 2023 siamo attivi in questo paese con l'autorizzazione della BaFin», l'autorità di vigilanza dei mercati finanziari. «Questo ci ha aperto molte nuove opportunità: possiamo realizzare campagne di marketing, organizzare eventi di investimento e invitare clienti e potenziali clienti direttamente in loco. La Germania è per noi un mercato molto importante, nonché quello con il maggiore potenziale di crescita», conclude.