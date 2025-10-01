  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Le spiegazioni della dirigente Forte aumento di patrimoni amministrati per la banca cantonale di Zurigo

SDA

1.10.2025 - 20:00

Quello della ZKB è un indirizzo sempre più gettonato anche dai privati che vogliono investire.
Quello della ZKB è un indirizzo sempre più gettonato anche dai privati che vogliono investire.
Keystone

La banca cantonale di Zurigo (Zürcher Kantonalbank, ZKB) è in forte espansione nel settore dell'amministrazione patrimoniale: lo afferma la responsabile del comparto Florence Schnydrig Moser in un'intervista pubblicata da Finews.

Keystone-SDA

01.10.2025, 20:00

01.10.2025, 20:20

«In linea di principio, rinunciamo a pubblicare regolarmente i dati relativi alla crescita delle singole unità aziendali», spiega la dirigente con laurea in matematica al Politecnico federale di Losanna. «Quest'anno abbiamo comunicato per la prima volta una cifra: siamo arrivati a oltre 90 miliardi di franchi. Quando ho iniziato, quasi cinque anni or sono, erano circa 55 miliardi: si vede quindi che oggi l'ordine di grandezza è completamente diverso».

L'istituto ha chiaramente guadagnato quote di mercato. «Tradizionalmente, nella percezione pubblica la ZKB è soprattutto una banca retail e corporate. Il private banking esisteva già in precedenza (...), ma non eravamo percepiti con la stessa forza sul mercato. Negli ultimi quattro o cinque anni abbiamo quindi attribuito grande importanza al posizionamento esterno, con attività di marketing, eventi e presenza sui media. Allo stesso tempo, anche il passaparola sta avendo un effetto sempre maggiore: più clienti abbiamo, più questi ne parlano con altri».

Sul tracollo di Credit Suisse

Quanto pesa in questa crescita – chiede il giornalista del portale – il tracollo di Credit Suisse? «Naturalmente abbiamo avvertito le incertezze del mercato», risponde la specialista con origini vallesane. «In fasi come queste, le banche cantonali guadagnano tradizionalmente fiducia. I deflussi da Credit Suisse si sono comunque distribuiti su molti istituti».

«Nonostante il consolidamento degli ultimi anni, nel settore del private banking esistono ancora circa 80 operatori: la concorrenza è forte. Il fatto che siamo cresciuti al di sopra del mercato non è dovuto solo al contesto, ma anche al nostro chiaro posizionamento», argomenta la manager. La discussione su un possibile trasferimento di UBS all'estero sta aiutando? «Finora non mi è sembrato», replica l'interessata.

L'espansione in Germania

ZKB si propone a un'ampia gamma di clienti. «Chi dispone di un patrimonio liberamente investibile superiore a 1 milione di franchi entra a far parte della nostra clientela di private banking», precisa l'esperta con trascorsi professionali presso UBS e Credit Suisse. «In tutti i segmenti, vogliamo rimanere una banca vicina alla clientela, mantenere un atteggiamento modesto e offrire la migliore consulenza possibile».

Un passo importante è anche l'espansione in Germania. «Dall'inizio del 2023 siamo attivi in questo paese con l'autorizzazione della BaFin», l'autorità di vigilanza dei mercati finanziari. «Questo ci ha aperto molte nuove opportunità: possiamo realizzare campagne di marketing, organizzare eventi di investimento e invitare clienti e potenziali clienti direttamente in loco. La Germania è per noi un mercato molto importante, nonché quello con il maggiore potenziale di crescita», conclude.

I più letti

Lara Gut-Behrami: «Se fossi stata sola avrei smesso di sciare da molto tempo»
Momento da brivido al lago di Oeschinen: influencer attaccata da una mucca
Ecco le novità e i cambiamenti in vigore in Svizzera a partire da ottobre
Veiga nega la vittoria alla Juve al 90°, De Bruyne e Hojlund fanno volare il Napoli
Torna la quiete all'Oktoberfest, ecco quello che è successo a Monaco di Baviera

Altre notizie

Si cerca il successore. Se ne va il CEO di Axa Svizzera: «È giunto momento di un nuovo capitolo»

Si cerca il successoreSe ne va il CEO di Axa Svizzera: «È giunto momento di un nuovo capitolo»

Mercati azionari. Borsa svizzera: chiude in netto rialzo

Mercati azionariBorsa svizzera: chiude in netto rialzo

Nuova importante commessa. Stadler Rail fornirà 36 treni per la rete S-Bahn della Ruhr

Nuova importante commessaStadler Rail fornirà 36 treni per la rete S-Bahn della Ruhr