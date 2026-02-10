«2026 Billionaire Tax Act»Zuckerberg fugge dalla tassa sui Paperoni in California e va in Florida
10.2.2026 - 17:30
Mark Zuckerberg e Priscilla Chan comprano una villa in Florida. Lo riferisce il Wall Street Journal.
10.02.2026, 17:30
10.02.2026, 17:37
Il papà di Facebook e la moglie si uniscono quindi all'elenco dei miliardari californiani che stanno lasciando il Golden State per sfuggire dalla «2026 Billionaire Tax Act», la controversa imposta patrimoniale del 5% sul patrimonio netto superiore a $1,1 miliardi per i residenti. Al momento si tratta di una proposta soggetta a voto referendario il prossimo novembre.
Secondo quanto si legge sul Wsj, la coppia sta finalizzando l'acquisto di una casa sul lungofiume a Indian Creek a Miami, zona soprannominata anche Billionaire Bunker a causa dell'alta concentrazione di paperoni.
La proprietà è stimata tra i 150 e 200 milioni di dollari ed è legata al re dei panini, Peter Cancro, fondatore della catena «Jersey Mike's Subs». Zuckerberg ha già un ricco portafoglio di proprietà immobiliari con ville a Lake Tahoe e Palo Alto, in California e alle Hawaii.
Gli Zuckerberg, che dovrebbero trasferirsi nella nuova casa in primavera, avranno come vicini Jeff Bezos e Carl Icahn oltre all'ex patron dei Philadelphia Eagles, Norman Braman e la moglie Irma. «Siamo felici di averlo qui», ha detto la signora Braman raggiunta telefonicamente dal Wsj.