Zurich: accelerazione nel primo trimestre

Cifre incoraggianti nel primo trimestre per Zurich. Keystone

L'assicuratore Zurich Insurance ha potuto godere di un'accelerazione dei premi in tutte le attività nel primo trimestre, grazie ad aggiustamenti delle tariffe e un aumento della clientela.

Per il ramo danni e incidenti, cuore dell'attività, la società ha visto i premi lordi crescere dell'8% a 11,93 miliardi di dollari. Senza effetti di cambio, l'incremento è del 12%, viene precisato in un comunicato odierno.

I premi hanno visto un'impennata soprattuto in Nord America (+17%) e America latina (+17%). Più modeste invece le crescite di Europa, Medio Oriente e Asia-Pacifico.

Anche nel ramo vita l'aumento è stato dell'8% a 996 milioni di dollari, mentre le attività del partner americano Farmers Exchanges hanno registrato un balzo del 29% a 6,88 miliardi. Quest'ultimo dato ha beneficiato dell'acquisizione di Metlife.

I dati sono superiori alle attese degli analisti consultati dall'agenzia economica AWP.

In febbraio, il gruppo si era dichiarato «pienamente fiducioso» di realizzare, o superare, gli obiettivi fissati per il 2022. Lo scopo è arrivare a rendimenti sui capitali investiti superiori al 14% rispetto al risultato operativo, un tesoro disponibile superiore agli 11,5 miliardi e una crescita dell'utile per azione uguale o superiore al 5% annuo.

ats