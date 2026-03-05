AssicurazioneIl CEO di Zurich ha incassato 10,39 milioni nel 2025
5.3.2026 - 07:37
Mario Greco, CEO del gigante assicurativo Zurich, nel 2025 ha percepito una remunerazione di 10,39 milioni di franchi. Il salario totale del dirigente italiano è cresciuto del 5,2% rispetto ai 9,88 milioni del 2024.
All'insieme della direzione generale di Zurich sono stati elargiti 57,67 milioni di franchi (+4,1%), contro i 55,41 milioni dell'anno precedente, secondo cifre presenti sul rapporto annuale pubblicato oggi.
Il presidente del consiglio d'amministrazione Michel Liès si è visto attribuire 2,0 milioni di franchi, un importo invariato. I gettoni di presenza pagati ai membri dell'organo di sorveglianza sono rimasti stabili a 5,85 milioni.
Nel 2025 Zurich ha realizzato un utile netto di 6,8 miliardi di dollari (5,32 miliardi di franchi al cambio attuale), pari a un'impennata del 17% su base annua.