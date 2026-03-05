  1. Clienti privati
Assicurazione Il CEO di Zurich ha incassato 10,39 milioni nel 2025

SDA

5.3.2026 - 07:37

È cresciuto il salario di Mario Greco.
È cresciuto il salario di Mario Greco.
Keystone

Mario Greco, CEO del gigante assicurativo Zurich, nel 2025 ha percepito una remunerazione di 10,39 milioni di franchi. Il salario totale del dirigente italiano è cresciuto del 5,2% rispetto ai 9,88 milioni del 2024.

Keystone-SDA

05.03.2026, 07:37

05.03.2026, 07:54

All'insieme della direzione generale di Zurich sono stati elargiti 57,67 milioni di franchi (+4,1%), contro i 55,41 milioni dell'anno precedente, secondo cifre presenti sul rapporto annuale pubblicato oggi.

Il presidente del consiglio d'amministrazione Michel Liès si è visto attribuire 2,0 milioni di franchi, un importo invariato. I gettoni di presenza pagati ai membri dell'organo di sorveglianza sono rimasti stabili a 5,85 milioni.

Nel 2025 Zurich ha realizzato un utile netto di 6,8 miliardi di dollari (5,32 miliardi di franchi al cambio attuale), pari a un'impennata del 17% su base annua.

