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Assicurazioni Per Zurich: l'anno comincia in crescita: sale la raccolta dei premi

SDA

13.5.2026 - 11:00

Zurich è uno dei più grandi attori del settore assicurativo.
Zurich è uno dei più grandi attori del settore assicurativo.
Keystone

Zurich comincia l'anno in crescita: nel primo trimestre il gruppo assicurativo ha visto i premi nel ramo danni e infortuni salire (su base annua) del 17% a 15,6 miliardi di dollari (12,2 miliardi di franchi), mentre nel ramo vita si registra +5% a 9,9 miliardi.

Keystone-SDA

13.05.2026, 11:00

13.05.2026, 11:55

A queste posizioni si aggiungono poi gli introiti dei servizi che il gruppo fornisce negli Stati Uniti al partner Farmers Exchanges, che da parte sua ha registrato premi per 7,7 miliardi di dollari (+4%), ha indicato stamane la società. Non sono state fornite indicazioni riguardo alla redditività.

«Tutte le nostre attività hanno iniziato l'anno con ottimi risultati, registrando un'accelerazione della crescita in tutte le linee di affari e nei segmenti di clientela di riferimento», afferma la responsabile finanziaria del gruppo, Claudia Cordioli, citata in un comunicato. «Insieme alla nostra diversificazione geografica, questi risultati evidenziano la resilienza del nostro modello e la solidità del marchio».

«Grazie alla solida posizione patrimoniale siamo ben posizionati per affrontare l'attuale contesto di incertezza e rimanere in linea con gli obiettivi fissati per il 2027, che intendiamo raggiungere o superare», prosegue la dirigente. L'esposizione del gruppo ai conflitti e alle tensioni geopolitiche in Medio Oriente rimane limitata e non si prevedono ripercussioni significative sui risultati.

Zurich Insurance Group – questa l'attuale ragione sociale completa – è stato fondato nel 1872: allora si chiamava Versicherungs-Verein ed era una compagnia di riassicurazione. Tre anni più tardi si lanciò nel comparto infortuni, che in seguito rimase uno dei suoi settori di attività principali. Seguì poi l'offerta di tutta una serie di altre polizze assicurative. Oggi l'impresa – che ha giocoforza sede a Zurigo – impiega oltre 65'000 dipendenti in tutto il mondo, che gestiscono clienti in oltre 200 paesi e territori.

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