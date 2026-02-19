Nel 2025 Zurich ha beneficiato di un onere piuttosto contenuto dei sinistri causati dalle intemperie. (foto d'archivio) Keystone

Redditività in aumento lo scorso anno per il gruppo assicurativo Zurich Insurance: rispetto al 2024 l'utile operativo è salito del 14% a 8,86 miliardi di dollari, quello netto del 17% a 6,80 miliardi (5,28 miliardi di franchi al cambio attuale), entrambe cifre record.

Keystone-SDA SDA

Nel settore Danni e infortuni (P&C), l'attività più importante del gruppo, i premi lordi sono aumentati dell'8% a 50,42 miliardi di dollari. La combined ratio, che misura il rapporto tra i costi dei sinistri e i premi incassati, è migliorato di 1,6 punti percentuali al 92,6%.

Agli azionisti viene proposto un dividendo di 30 franchi per azioni, due in più che in precedenza. Gli utili superano le attese medie degli analisti, mentre il dividendo risulta lievemente inferiore.

Nel 2025 Zurich, come la concorrenza, ha beneficiato di un onere piuttosto contenuto dei sinistri causati dalle intemperie. L'eccezione è stata rappresentata dai devastanti incendi boschivi in California all'inizio dell'anno, per i quali il gruppo aveva preventivato costi pari a 200 milioni di dollari.

È stato inoltre possibile aumentare ulteriormente i prezzi nell'assicurazione danni e infortuni e crescere nel settore previdenziale. Anche il contesto favorevole dei mercati azionari ha avuto un impatto positivo sull'andamento degli utili.

«Il risultato dimostra che siamo sulla buona strada per raggiungere o addirittura superare i nostri obiettivi per il 2027 e che siamo nella posizione ideale per cogliere le opportunità di crescita future», afferma il presidente della direzione Mario Greco nel comunicato.

Zurich punta a un aumento medio dell'utile per azione superiore al 9% all'anno e a un rendimento del capitale investito rispetto all'utile operativo di oltre il 23%. Quest'ultimo, pari al 26,9% nel 2025, oltrepassava già tale obiettivo.

L'utile operativo dovrebbe superare i 4,2 miliardi di dollari, con un aumento del 18% rispetto al valore del 2023. I premi lordi dovrebbero raggiungere i 10 miliardi entro la fine del 2027, rispetto ai 7,5 miliardi del 2023, grazie in particolare alla sottoscrizione di contratti a condizioni più vantaggiose.