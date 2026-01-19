  1. Clienti privati
Ecco per quanto Zurich ha presentato un'offerta di acquisto del suo concorrente londinese Beazley

SDA

19.1.2026 - 15:19

Beazley è una società di servizi finanziari specializzata nell'assicurazione del business.
Beazley è una società di servizi finanziari specializzata nell'assicurazione del business.
Keystone

Zurich Insurance ha rivelato oggi di aver presentato un'offerta di acquisto del suo concorrente londinese Beazley per 12,80 sterline (13,75 franchi al cambio attuale) in contanti per azione.

Keystone-SDA

19.01.2026, 15:19

19.01.2026, 15:21

Considerando i circa 600 milioni di titoli in circolazione dopo un programma di riacquisto dello scorso anno, l'offerta valuta la società inglese poco meno di 7,7 miliardi di sterline.

Beazley è una società di servizi finanziari specializzata nell'assicurazione del business. Se realizzata, l'operazione darebbe vita a un colosso nel settore delle assicurazioni specializzate, con un volume di premi lordi pari a circa 15 miliardi di dollari (circa 12 miliardi di franchi), contro i 9 miliardi della sola Zurich nel 2024.

L'offerta corrisponde a un premio superiore al 50% sia rispetto al prezzo di chiusura di venerdì che al prezzo medio ponderato degli ultimi 30 giorni di negoziazione. Supera di oltre un quarto l'obiettivo del corso medio del titolo Beazley e di quasi un terzo il massimo raggiunto il 6 giugno 2025, a 9,73 sterline, aggiunge Zurich in un comunicato, dove afferma di voler procedere alla transazione celermente.

L'assicuratore con sede nella città sulla Limmat rivela inoltre di aver formulato, in data 4 gennaio, un'offerta di 12,30 sterline per titolo, che non ha soddisfatto il consiglio di amministrazione di Beazley. Prevede di finanziare l'operazione con fondi propri e linee di credito esistenti, oltre che con un collocamento azionario.

L'acquisizione, in linea con le priorità strategiche presentate da Zurich durante la giornata degli investitori dello scorso novembre, dovrebbe contribuire al raggiungimento degli obiettivi finanziari del gruppo per il 2027.

