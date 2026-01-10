A Zurigo la neve ferma tutti i bus dei trasporti pubblici. (foto d'archivio) Keystone

Bus fermi a Zurigo a causa della forte nevicata. La neve e il ghiaccio hanno causato la sospensione di tutto il servizio di autobus nell'area urbana, ha detto a Keystone-ATS un portavoce dell'azienda cittadina dei trasporti pubblici. Traffico aero in difficoltà, Swiss annulla diversi voli.

Sono previsti lunghi tempi di attesa, scrive in una nota l'azienda Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ).

Mentre continua a nevicare, ancora non è chiaro quanto durerà l'interruzione.

VBZ consiglia a chi volesse mettersi in viaggio di consultare l'orario online.

Traffico aereo difficoltoso, ecco i voli cancellati

La compagnia aerea svizzera Swiss ha dovuto cancellare altri voli a causa delle condizioni meteorologiche. Solo nella giornata di oggi, sabato, ne sono stati cancellati dodici, come ha comunicato un portavoce su richiesta dell'agenzia di stampa Keystone-SDA.

I voli cancellati oggi riguardano collegamenti di andata e ritorno da Zurigo a Nizza (F), Francoforte (D), Düsseldorf (D), Londra (UK), Milano (I) e Lussemburgo, ha aggiunto il portavoce.

Per tutti gli aerei in arrivo all'aeroporto di Kloten, la compagnia aerea prevede inoltre un ritardo medio di 1,5 ore.

Proprio lo sbrinamento degli aerei, necessario nelle attuali condizioni meteorologiche, contribuisce ai ritardi, ha comunicato un portavoce di Swiss.

È anche possibile che nel corso della giornata si rendano necessari ulteriori adeguamenti. Complessivamente, dall'inizio del nuovo anno - alla data di oggi - 93 voli Swiss hanno dovuto essere cancellati a causa delle condizioni meteorologiche.

Un inizio di 2026 difficile

Secondo la compagnia del gruppo Lufthansa, dall'inizio dell'anno sono stati colpiti circa 10'000 passeggeri.

Già l'8 gennaio la compagnia aerea aveva annunciato che nei giorni successivi avrebbe dovuto effettuare ulteriori cancellazioni a causa delle attuali condizioni meteorologiche in Europa.

Le condizioni meteorologiche sono sempre dinamiche, motivo per cui a volte sono inevitabili cancellazioni con breve preavviso. «Siamo in stretto contatto con MeteoSvizzera e monitoriamo attentamente ogni singolo giorno e ogni destinazione».