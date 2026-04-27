Il cantone contribuisce a una larga fetta del Pil elvetico. Keystone

I cantoni di Zurigo, Berna, Vaud e Ginevra generano quasi la metà dell'intero prodotto interno lordo (PIL) svizzero. La quota di Zurigo sul totale è pari al 21%, emerge da uno studio pubblicato oggi dalla locale banca cantonale, la ZKB. Gli 11 cantoni più grandi sono responsabili dell'80% del PIL nazionale, mentre i restanti 15 contribuiscono con il 20%.

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Tra il 2008 e il 2022 Zurigo ha però registrato una crescita media dell’1,3%, inferiore al +1,7% della Svizzera.

La ZKB attribuisce il dato alla predominanza del settore dei servizi (70% del Pil zurighese), ad alta intensità di manodopera ma con tassi di crescita tipicamente più bassi rispetto all'industria.

Malgrado ciò il livello di produttività a Zurigo è elevato: il valore aggiunto per ora lavorata supera del 5% la media nazionale.

Gioca inoltre un ruolo particolare l'effetto FIFA: durante il periodo dei mondiali di calcio i ricavi dell'associazione con sede a Zurigo influenzano il Pil locale fino a un punto percentuale, contro lo 0,3% a livello nazionale.