L'inizio della manifestazione per alloggi a prezzi abbordabili a Zurigo. Sulla destra la consigliera nazionale Jaqueline Badran (PS/ZH). Keystone

Diverse migliaia di persone si sono riunite oggi a Zurigo per manifestare in favore di alloggi a prezzi accessibili. La manifestazione ha riunito i partiti di sinistra e movimenti dell'estrema sinistra.

In vista della manifestazione, gli organizzatori hanno criticato in particolare i proprietari istituzionali per l'aumento degli affitti. I politici stanno facendo a loro avviso troppo poco per contrastare questo fenomeno e sono «strettamente legati all'industria immobiliare»: una critica condivisa anche dal PS.

In apertura del corteo, a cui ha preso parte anche una folta schiera di «squatter» (gli occupanti di immobili in disuso), si è sentito anche lo slogan delle proteste giovanili degli Anni '80 «Wo-wo-wohnige» ("Wohnige» significa alloggi in svizzero tedesco, ndr).

La manifestazione è partita dal ponte del Municipio ("Rathausbrücke") e passerà dalla stazione centrale fino al quartiere della Langstrasse, per concludersi sulla Helvetiaplatz.