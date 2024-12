Le casse di un supermercato a Kloten (ZH) nel 1976. Keystone

Il Museo nazionale di Zurigo dedica la sua nuova esposizione a come sono evoluti i consumi negli ultimi 170 anni. Foto, oggetti e storie del passato testimoniano i cambiamenti delle abitudini di consumo in Svizzera.

La mostra «L'universo dei consumi. Riflessi del quotidiano» si inaugura venerdì e potrà essere vistata fino al prossimo 21 aprile.

L'allestimento offre «numerosi scorci sullo sviluppo della quotidianità del consumo e del suo significato economico, sociale e culturale», scrivono in una nota gli organizzatori.

La prima parte dell'esposizione è dedicata alla storia dei più importanti luoghi di vendita, che si sono moltiplicati a partire dalla metà del XIX secolo a seguito degli sviluppi economici e sociali.

Fotografie e prodotti grafici testimoniano l'evoluzione del commercio al dettaglio, come l'avvento dei self-service, le vetrine, la pubblicità e lo shopping nel tempo libero.

Il chiosco di Locarno

Un pezzo forte della mostra è un chiosco che si trovava in viale Francesco Balli a Locarno già all'inizio del XX secolo.

Per lungo tempo una classica edicola dove acquistare giornali, dolciumi e sigarette, dalla fine degli anni Novanta l'offerta del chiosco si è ampliata fino a comprendere attività ludiche all'aperto e computer per l'accesso a Internet.

Sempre nuove mani di vernice, pannelli pubblicitari e adesivi colorati hanno conferito al chiosco, accuratamente restaurato per la mostra, un aspetto inconfondibile, facendone un testimone a più livelli della vita quotidiana e della cultura del consumo.

La seconda parte della mostra è dedicata ai «momenti di consumo» sotto forma di fotografie e opere grafiche. Questi riflettono i bisogni primari, ma anche le tendenze sociali associate alla ricerca del benessere, dello status sociale o dell'identità.

Le diapositive delle vacanze di una coppia sono un esempio della crescente prosperità a partire dagli anni Cinquanta. Mostrano la coppia in crociera, in gita turistica o mentre prende il sole in riva al mare.