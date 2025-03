Del fumo si è sprigionato stamattina in uno dei piani sotterranei della stazione centrale di Zurigo. L'accesso alla hall principale è stato temporaneamente vietato. Non vi sono state conseguenze per il traffico ferroviario.

La stazione di Zurigo (foto d'archivio). sda

Keystone-SDA, olgr, ats SDA

Interrogato da Keystone-ATS, il servizio di soccorso cittadino Schutz & Rettung ha spiegato che un cavo ha preso fuoco in un piano sotterraneo intermedio non aperto al pubblico. I pompieri hanno spento le fiamme con dell'anidride carbonica.

Per precauzione, a causa del fumo e del CO2 impiegato la hall principale è stata sbarrata.

Un portavoce delle FFS ha dichiarato a Keystone-ATS che i treni hanno continuato a viaggiare normalmente. I binari sotterranei e in superficie sono rimasti accessibili.

Solo alcuni indicatori di binario sui marciapiedi non hanno funzionato.