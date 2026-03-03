  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Svizzera Per il decimo anno consecutivo è record per il fatturato di Zweifel

SDA

3.3.2026 - 14:01

I prodotti Zweifel sono molto conosciuti in Svizzera.
I prodotti Zweifel sono molto conosciuti in Svizzera.
Keystone

Vendite ancora una volta in crescita per Zweifel: la società in mani familiari che produce patatine chips e altri snack ha visto nel 2025 il fatturato raggiungere 315,5 milioni di franchi, valore record e superiore di quasi il 12% a quello dell'esercizio precedente.

Keystone-SDA

03.03.2026, 14:01

03.03.2026, 14:11

Si tratta del decimo primato consecutivo in materia di giro d'affari.

Il risultato è stato ottenuto grazie alle innovazioni e alla costante attenzione al mercato, scrive la dirigenza in un comunicato odierno. Altri fattori chiave di successo sono considerati la cultura aziendale e l'elevato grado di soddisfazione dei dipendenti, testimoniato dalla presenza dell'impresa nella top ten della classifica stilata dal periodico Handelszeitung riguardo ai datori di lavoro più apprezzati in Svizzera. ​

«Siamo orgogliosi di aver ottenuto un altro risultato eccellente», afferma il CEO Christoph Zweifel, citato nella nota. E la società guarda con fiducia anche al 2026. «Continuiamo a sperimentare e innovare nel settore degli snack dolci e salati: lo spirito pionieristico è nel DNA della nostra azienda ed è il motore centrale del nostro successo», chiosa il dirigente con dottorato al Politecnico federale di Zurigo che ha assunto la carica nel 2020, quale figlio del fondatore ma forte anche di esperienze professionali presso Unilever e Aryzta.

La società amplia intanto le capacità produttive. La costruzione dello stabilimento per la produzione di snack nel sito di Spreitenbach (AG) procede bene: la struttura grezza sarà presto completata e la cerimonia di inaugurazione è prevista a breve, mentre la messa in funzione dovrebbe avvenire nell'autunno 2027. «Il nuovo stabilimento non solo ci consentirà di aumentare la nostra capacità produttiva, ma anche di utilizzare nuove tecnologie», spiega Zweifel. L'investimento ammonta a circa 40 milioni di franchi.

Zweifel ha oltre 500 dipendenti ed è attiva da quasi 70 anni: la società produce infatti le patatine con il ben noto marchio sin dal 1958. L'azienda afferma di puntare sulla qualità: questo comprende l'accurata selezione e lavorazione delle materie prime nonché l'utilizzo di ingredienti selezionati che, ove possibile, provengono dalla Svizzera.

I più letti

Carlo Conti spiazza tutti: «Ecco chi è il vero vincitore di Sanremo 2026»
Ecco tutte le leggi che entrano in vigore in Svizzera in marzo
È finita tra l'Ambrì e DiDomenico: la separazione è immediata
Sepolto il boss «El Mencho», per lui son arrivate oltre 500 corone anonime
Ecco quanto potrebbe costarvi una borsa falsa di Louis Vuitton intercettata dalla dogana

Altre notizie

Industria aeronautica. 2025 di turbolenze per Pilatus: salgono i ricavi, ma scende la redditività

Industria aeronautica2025 di turbolenze per Pilatus: salgono i ricavi, ma scende la redditività

Svizzera. Vendita di auto nuove in calo anche in febbraio, giù anche l'elettrico

SvizzeraVendita di auto nuove in calo anche in febbraio, giù anche l'elettrico

Logistica. Kühne+Nagel accelera i tagli: oltre 2000 posti di lavoro a rischio

LogisticaKühne+Nagel accelera i tagli: oltre 2000 posti di lavoro a rischio