  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Frana Brienz (GR): per ora scongiurato crollo «Plateau Ost»

SDA

6.12.2025 - 08:22

Nel villaggio grigionese di Brienz/Brinzauls il rischio di distaccamento di roccia dalla zona denominata «Plateau Ost», che sovrasta l'abitato, è per il momento scongiurato. La frana che minacciava si è in gran parte arrestata, ha indicato il Comune nella sua newsletter odierna.

Keystone-SDA

06.12.2025, 08:22

Le evacuazioni ordinate a titolo precauzionale non saranno però revocate fino a quando non sarà stato valutato il pericolo rappresentato dalle nuove condizioni. L'accesso temporaneo al villaggio dovrebbe essere nuovamente possibile prima delle festività, prosegue il Comuna di Albula/Alvra, di cui fa parte Brienz7Brinzauls.

L'avanzamento del «Plateau Ost», stimato in 300'000 metri cubi di roccia, ha subito una forte accelerazione nel mese di novembre, causando più di un centinaio di cadute di massi in diversi giorni della scorsa settimana e distruggendo numerosi punti di misurazione. Giovedì sono stati installati nuovi dispositivi.

I più letti

Affitti da favola per i Royals? Il Parlamento apre l'inchiesta, coinvolti anche William e Kate
Rok Aznoh vittima di una caduta paurosa: perde il casco e rimane immobile sulla neve
Ecco la sorprendente scelta della principessa Kate per accogliere il presidente tedesco

Video correlati

Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni

Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni

«Ci escludono, mentre tra i valori fondamentali del calcio e dello sport c'e' l'unione». Queste le parole di alcune giovani calciatrici che indossano l'hijab mentre giocano una partita di calcio nei «Giardini del Lussemburgo» di Parigi, dietro il Senato, per protestare contro la decisione che vieta di indossarli nelle competizioni sportive.

26.01.2022

Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico

Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico

Tenendo in mano candele e fiori, i residenti di Philadelphia tengono una veglia per commemorare le vittime di un incendio che mercoledi' 5 gennaio ha dilaniato una casa popolare a tre piani nel famoso quartiere dei musei di Fairmount, nella citta' orientale degli Stati Uniti, uccidendo 13 persone, tra cui otto bambini.

06.01.2022

Rapper spagnolo condannato per due Tweet

Rapper spagnolo condannato per due Tweet

Polemiche per il fermo del rapper spagnolo Pablo Hasel, reo di aver pubblicato su Twitter messaggi contro la monarchia e le forze dell'ordine.

16.02.2021

Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni

Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni

Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico

Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico

Rapper spagnolo condannato per due Tweet

Rapper spagnolo condannato per due Tweet

Più video

Altre notizie

Frana. Brienz (GR): per ora scongiurato crollo «Plateau Ost»

FranaBrienz (GR): per ora scongiurato crollo «Plateau Ost»

Conflitti. Missili e droni russi sulla regione di Kiev, tre feriti

ConflittiMissili e droni russi sulla regione di Kiev, tre feriti

Conflitti. Nuovo round di colloqui tra Usa e Ucraina oggi a Miami

ConflittiNuovo round di colloqui tra Usa e Ucraina oggi a Miami