DisastriBrucia chiesa in centro Amsterdam, crolla il campanile
SDA
1.1.2026 - 07:50
Il campanile della chiesa di Vondelkerk ad Amsterdam, avvolto dalle fiamme, è crollato completamente stamattina a causa di un incendio, iniziato dopo mezzanotte. Lo scrivono i media olandesi.
Keystone-SDA
01.01.2026, 07:50
SDA
La Vondelkirche di Amsterdam «non può più essere salvata», ha annunciato la Regione di Sicurezza di Amsterdam-Amstelland. L'intero edificio è in fiamme. «L'intera chiesa potrebbe crollare», ha detto un portavoce, riportato dall'agenzia nederlandese Anp. La chiesa si trova proprio vicino al famoso Vondelpark della capitale olandese.
