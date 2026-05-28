Mondo animale Allo «Zolli» di Basilea Città son arrivate Tika, Kimana e Mali, le nuove elefantesse africane

Tika, Kimana e Mali nella loro nuova casa a Basilea.

Gli elefanti africani fanno il loro ritorno allo zoo di Basilea: lo Zolli era rimasto senza pachidermi a causa del trasferimento dei precedenti esemplari che non andavano più d'accordo. Le tre femmine, provenienti da Wuppertal (Germania), si stanno acclimatando.