La vittima faceva parte del direttivo del Club Alpino Italiano Biellese (immagine illustrativa) Keystone

Un escursionista di 73 anni appartenente a un gruppo speleo del Piemonte è morto nella Grotta Remeron di Comerio (Varese), al Campo dei Fiori. L'allarme è scattato intorno alle 12 di oggi.

Keystone-SDA SDA

La vittima, uno speleologo esperto, stava affrontando la sezione non aperta al pubblico quando è scivolata in corrispondenza del primo pozzo di 15 metri di profondità. La caduta è risultata fatale. I suoi compagni di escursione hanno tentato inutilmente di rianimarlo e hanno dato l'allarme uscendo e chiamando il numero unico di emergenza 112.

I tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico sono intervenuti per raggiungere la vittima, trasportarne la salma all'esterno e consegnarla alle autorità giudiziarie. Il recupero del corpo ha impegnato i soccorritori per quasi sei ore. Soccorso anche un compagno della vittima rimasto ferito durante l'escursione e trasportato in codice giallo in ospedale.