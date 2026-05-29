Roland Garros rovente quest'anno.
Keystone
I soccorritori del Roland-Garros, il torneo del grande Slam attualmente in corso a Parigi, sono dovuti intervenire per 28 volte martedì, battendo il precedente record stabilito nel 2017 (25 interventi in una sola giornata).
Lo hanno reso noto gli organizzatori del torneo. Le fonti tengono tuttavia a precisare che tutti gli interventi non sono necessariamente legati al caldo soffocante che stringe da domenica scorsa Parigi.
Anche oggi, nella capitale di Francia, si sta giocando con temperature oltre i 30 gradi.