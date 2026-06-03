Una grande folla si è ritrovata fuori da un centro commerciale a Guangxi, in Cina, per attendere l'arrivo dell'attore Zhang Linghe. Lui non è arrivato, ma la gente ha rotto le vetrate del negozio, provocando feriti e caos.

Tutte pazze per Linghe Caos e feriti in Cina: una folla di ragazzine ha rotto i vetri per vedere il proprio idolo

Hai fretta? blue News riassume per te Migliaia di ragazzine attendevano l'arrivo dell'attore Zhang Linghe in un centro commerciale di Guangxi, in Cina.

L'attore cinese, diventato molto popolare grazie alla serie «Pursuit of Jade», doveva partecipare a un evento promozionale.

La folla, accalcatasi fuori dal negozio, ha però rotto i vetri, generando il panico e causando diversi ferimenti da taglio.

A seguito dell'incidente, il team di Zhang Linghe ha pubblicato delle scuse ufficiali, in seguito sono arrivate anche quelle dell'azienda che lo aveva coinvolto per l'evento.

L'attore cinese Zhang Linghe, noto per il suo ruolo nella serie di successo «Pursuit of Jade», avrebbe dovuto partecipare il 31 maggio a un evento promozionale per un celebre marchio di occhiali in un centro commerciale nel Guangxi, in Cina.

Tuttavia, come riporta tra gli altri anche «mothership.sg», il luogo dell'evento è stato preso d'assalto dal gran numero di fan che si erano radunati già prima dell'inizio della manifestazione.

Mentre la folla si riversava in avanti nel tentativo di entrare nel centro commerciale, i pannelli di vetro dell'ingresso principale si sono frantumati, causando la dispersione di frammenti rotti sul pavimento.

Il video mostra una grande folla in attesa fuori dal centro commerciale prima dell'apertura. Quando le porte si sono aperte, i fan si sono precipitati in avanti, causando il cedimento dei pannelli di vetro all'ingresso.

Incuranti del pericolo

Secondo il media taiwanese ETtoday, si sono udite urla mentre la situazione precipitava brevemente nel caos. Nonostante i frammenti di vetro rotto sparsi sul pavimento, i fan hanno continuato a precipitarsi all'interno del centro commerciale, apparentemente incuranti del potenziale pericolo.

A seguito dell'incidente, il team di Zhang Linghe ha pubblicato delle scuse ufficiali su Weibo, riconoscendo l'improvviso cambiamento di programma ed esprimendo rammarico per il disagio causato.

Sicurezza, scuse e rimborsi

La dichiarazione, come riporta «Gulf news», ha sottolineato che la sicurezza dei partecipanti è stata la priorità alla base della decisione di annullare l'evento.

Il team ha inoltre confermato che i fan che si erano recati a Nanning per l'evento avrebbero ricevuto il rimborso delle spese sostenute, inclusi voli, biglietti del treno ad alta velocità, alloggio e trasporti locali.

Anche il marchio coinvolto ha rilasciato delle scuse, precisando che i partecipanti feriti avevano ricevuto assistenza medica e che gli ospiti coinvolti sarebbero stati contattati direttamente per quanto riguarda il supporto e il risarcimento.