Bloccata per un guasto elettrico in territorio italiano Keystone

La linea ferroviaria tra Locarno e Domodossola (I) è sospesa fino a fine giornata a causa di un guasto alla linea elettrica, nella zona di Trontano (I), provocato dal forte vento delle scorse ore.

Keystone-SDA, es SDA

È attivo un servizio sostitutivo con bus via Cannobio e Brissago, senza fermate intermedie, informa la Ferrovia Vigezzina-Centovalli sul suo sito internet, dove pubblica anche gli orari di partenza.

Il servizio regionale in Italia, da e per la valle Vigezzo, è limitato e sostituito da servizio autobus su alcune corse; il servizio regionale in Svizzera, per e da Camedo, è regolare. Si lavora per ripristinare la viabilità ferroviaria al più presto.