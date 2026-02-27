Ecco le misure previste La multa per il littering va armonizzata a livello nazionale, secondo il Consiglio federale

Serve una multa armonizzata a livello nazionale per combattere il littering e lo smaltimento illegale di grandi quantità di rifiuti urbani. È l'opinione del Consiglio federale, che oggi ha approvato la modifica di numerose ordinanze relative a rifiuti e riciclaggio.