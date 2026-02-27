La galleria Mappo Morettina sarà chiusa al traffico da lunedì 6 a giovedì 9 luglio (totale 3 notti), dalle 21.00 alle 05.00. Lo ha comunicato giovedì l’Ufficio federale delle strade (USTRA), in una nota. La chiusura è necessaria per poter installare un nuovo sistema di detenzione del traffico e sostituire parti dell’impianto di rilevamento incendio. Durante l'intervallo di tempo che va dalle 21.00 e le 05.00, il traffico sarà deviato sulla strada cantonale. USTRA si scusa per i possibili disagi che questa chiusura potrà comportare e invita gli utenti ad attenersi alle indicazioni della segnaletica stradale esposta.