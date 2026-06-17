Hai fretta? blue News riassume per te Da mercoledì le temperature in gran parte della Svizzera supereranno i 30 gradi.

A livello locale sono possibili picchi fino a 38 gradi, il che potrebbe far cadere diversi record di giugno.

L’ ondata di caldo dovrebbe protrarsi almeno fino all’inizio della prossima settimana.

Quando inizia l'ondata di caldo?

Già martedì le temperature sono aumentate notevolmente in molte località.

Come anticipato martedì, a partire da mercoledì l’ondata di caldo raggiungerà l’intera Svizzera. In molte regioni le temperature supereranno per la prima volta la soglia dei 30 gradi. I meteorologi parlano di un periodo di caldo che durerà diversi giorni e che dovrebbe protrarsi almeno fino all’inizio della prossima settimana.

La causa è da ricercarsi in una corrente da sud-ovest che trasporta aria molto calda dal Mediterraneo e dalle regioni subtropicali verso l’Europa centrale. Di conseguenza, le temperature continuano a salire giorno dopo giorno.

Quanto farà caldo?

Attualmente sono previste temperature fino a 38 gradi. Meteonews

Secondo le previsioni attuali, tra mercoledì e domenica sono attese temperature massime comprese tra i 31 e i 35 gradi. Il caldo sarà particolarmente intenso nelle zone a bassa quota dell'Altopiano, nel Vallese e in Ticino.

Alcuni modelli meteorologici prevedono addirittura fino a 38 gradi a Basilea il prossimo lunedì. Sebbene la maggior parte delle stime si attesti su valori leggermente inferiori, compresi tra i 36 e i 37 gradi, anche questi sarebbero eccezionalmente elevati per il mese di giugno.

Anche in altre stazioni di rilevamento potrebbero essere battuti nuovi record. A Zurigo, Berna o Lugano, i record di giugno finora registrati sono in parte rimasti imbattuti da decenni.

Si profilano nuovi record di temperatura?

Sì. Diversi servizi meteorologici ritengono ormai realistica la possibilità di nuovi record per il mese di giugno. Particolare attenzione è rivolta a Basilea-Binningen, dove il 27 giugno 1947 fu registrata una temperatura di 36,9 gradi.

Se le attuali previsioni estreme dovessero avverarsi, questo valore potrebbe essere superato per la prima volta. Anche a Zurigo e Berna i record storici di giugno sono a portata di mano.

I meteorologi invitano tuttavia alla cautela. Per ora, singoli temporali o banchi di nuvole possono ancora attenuare leggermente le temperature a livello locale.

Solo con pochi giorni di anticipo sarà possibile valutare con certezza se i record verranno effettivamente battuti.

Quali regioni saranno colpite in modo particolarmente intenso dal caldo?

Particolarmente colpite sono le zone a bassa quota del versante nord delle Alpi, il Vallese e il Ticino. In queste zone l'aria può riscaldarsi in modo particolarmente intenso, poiché le masse d’aria calda vengono ulteriormente accumulate nelle valli.

In città come Zurigo, Basilea, Ginevra o Losanna si aggiunge il cosiddetto effetto «isola di calore». L'asfalto, il cemento e gli edifici accumulano il calore e lo rilasciano solo lentamente durante la notte.

A quote più elevate il caldo sarà leggermente meno intenso. Tuttavia, anche lì le temperature potranno in alcuni casi superare i 25 gradi. Nei prossimi giorni non ci sarà quasi nessun luogo in Svizzera in cui farà davvero fresco.

Ci saranno notti tropicali?

Nei prossimi giorni in Svizzera potrebbero verificarsi anche notti tropicali. (Foto d’archivio) sda

Sì, le notti tropicali sono probabili soprattutto nelle città e lungo i grandi laghi. I meteorologi parlano di notte tropicale quando la temperatura non scende sotto i 20 gradi nemmeno di notte.

Tali notti sono particolarmente faticose per gli anziani e per le persone affette da malattie cardiovascolari. Il corpo non riesce infatti a riprendersi a sufficienza dal caldo diurno.

Nel Vallese e in Ticino, i servizi meteorologici prevedono in alcuni casi temperature minime notturne comprese tra i 22 e i 24 gradi. In molte località, dormire potrebbe quindi rivelarsi una vera sfida.

Ci saranno anche temporali?

Nonostante il caldo, l’atmosfera non rimane completamente stabile. Già a partire da giovedì potrebbero formarsi i primi temporali sulle Alpi.

Venerdì la probabilità aumenterà notevolmente. Soprattutto a partire dal Giura e dalle Alpi potrebbero svilupparsi forti celle temporalesche, che porteranno localmente piogge intense, grandine e raffiche di vento.

I temporali, tuttavia, non porranno fine in modo duraturo al caldo. Si prospetta piuttosto un clima afoso con elevata umidità, che molte persone percepiscono come ancora più opprimente del caldo secco.

Quali conseguenze per la salute può avere il caldo estremo?

Quando la capacità di sudorazione del corpo raggiunge i propri limiti, si verifica un accumulo di calore: la temperatura corporea sale rapidamente - spesso nel giro di 10-15 minuti - superando i 40 gradi o più. Di conseguenza, il cervello si gonfia e si manifestano mal di testa, alterazioni dello stato di coscienza o perdita di coscienza: un caso da affidare al servizio di emergenza.

In caso di colpo di calore, invece, si verifica un calo della pressione sanguigna. La conseguenza è una ridotta irrorazione sanguigna del cervello, che può portare da una sensazione di debolezza a nausea e vertigini, fino alla perdita di coscienza. Anche questa è un'emergenza.

Secondo la Società Tedesca di Neurologia (DGN), il caldo aumenta anche il rischio di malattie neurologiche.

Uno studio condotto da neurologi tedeschi e pubblicato sull'«European Heart Journal» giunge alla conclusione che, a causa dell’aumento del calore notturno, il rischio di ictus è aumentato in modo significativo.