L'imputato scortato in tribunale da agenti di polizia.
Keystone
Un tribunale austriaco ha condannato un ventunenne a 15 anni di carcere dopo che questi si è dichiarato colpevole di aver cospirato per compiere un attentato jihadista fallito durante un concerto di Taylor Swift.
Dopo diverse ore di deliberazione, la giuria ha dichiarato colpevole di tutte le accuse, compresi i reati di terrorismo, il cittadino austriaco, che ha testimoniato di essere stato convinto di dover «intraprendere la jihad».