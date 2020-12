Covid: Torto (M5S), Marsilio non capisce confusione che crea

PESCARA, 06 DIC – «C'è da constatare, amaramente, che il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio forse non si rende conto dello stato di confusione che crea nel cittadino con Ordinanze non sincroniche alle norme e alle decisioni delle istituzioni nazionali.» Così interviene la deputata abruzzese Daniela Torto del Movimento 5 Stelle.

«Appena si è diffusa la notizia della nuova ordinanza, criptica nel suo contenuto, sono stata contattata da moltissimi cittadini che chiedevano, giustamente, quale comportamento avrebbero dovuto assumere da domani» commenta la parlamentare. «Davvero non si riesce più a capire se il Governo della Regione Abruzzo è in totale stato confusionale oppure è guidato da una ostinata strategia propagandistica contro il Governo, con decisioni prese in totale contrapposizione!» E conclude la Torto: «Marsilio spieghi che senso ha questo agire che sta provocando solo dubbi tra i cittadini, ma che comporterà anche tante problematiche da risolvere nell'applicazione delle norme sugli spostamenti, sulle aperture e chiusure delle attività nonchè sui ristori.»

«Si sta giocando sulla pelle dei cittadini e sulla emotività di tutti noi. Siamo tutti stanchi e c'è bisogno di collaborazione seria tra le istituzioni, non di battitori liberi che creano solo confusione» conclude la parlamentare..