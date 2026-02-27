A sei mesi dalla tragedia a Crans-Montana (VS), il sindaco Nicolas Féraud traccia un bilancio e ammette: «mi è mancata l'umanità quando così tante persone ne avrebbero avuto bisogno», ha dichiarato in un'intervista alla «Neue Zürcher Zeitung».

Féraud si rammarica di non aver espresso delle scuse durante la conferenza stampa del 6 gennaio. All'epoca ci si era concentrati soprattutto sull'accertamento dei fatti. «Eravamo smarriti, esausti e sconvolti da questa tragedia», ha detto il sindaco. Si era appena scoperto che vi erano state delle omissioni nei controlli della protezione antincendio.

Féraud continua a respingere la richiesta di dimissioni, anche se non le esclude del tutto. Tuttavia, ritiene che questo non sia il momento opportuno. Oggi il Comune deve continuare a funzionare. Il suo «unico interesse» è «che si arrivi alla verità», ha dichiarato ancora il sindaco, che figura tra i quindici imputati nel procedimento penale.

«Abbiamo ritrovato una certa serenità»

Féraud ha affermato che il Comune pensa ogni giorno alle vittime e ai loro familiari. Allo stesso tempo, Crans-Montana cerca di ritrovare fiducia dopo la tragedia e di riallacciarsi al periodo precedente all'incendio. «Abbiamo ritrovato una certa serenità. Ora speriamo in una buona stagione estiva per recuperare i mesi di gennaio e febbraio, che sono stati fortemente segnati dalla tragedia», ha aggiunto il sindaco.

Nonostante le critiche rivolte alla sua persona e al Comune, Féraud ritiene di godere del sostegno della popolazione, soprattutto dopo l'assemblea comunale di giugno. Il Municipio ha ricevuto le critiche che meritava, ma anche sostegno. «Avevamo perso la fiducia in noi stessi, questo è evidente», ha detto Féraud. «Ora, poco a poco, l'abbiamo ritrovata.» Adesso si attende che la giustizia faccia il suo corso.

Il Comune prevede che il procedimento civile si concluda tra quindici anni. È consapevole del rischio di dover affrontare ingenti richieste di risarcimento danni. Per questo motivo verranno ora accantonati fondi ogni anno.