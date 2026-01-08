  1. Clienti privati
Disastri, Incidenti Crans-Montana: proprietari «Le Constellation» interrogati domani

SDA

8.1.2026 - 18:20

Primo interrogatorio da sospettati per i gestori dell'esercizio.
Keystone

I proprietari del bar «Le Constellation» di Crans-Montana (VS), teatro dello spaventoso incendio della notte di Capodanno costato 40 vite, saranno interrogati dalle autorità vallesane domani mattina a Sion.

Keystone-SDA

08.01.2026, 18:20

Si tratta della prima volta che vengono ascoltati come sospettati. I due erano già stati sentiti dagli inquirenti dopo la tragedia, ma non in qualità di sospettati, ha precisato oggi a Keystone-ATS la procuratrice generale del canton Vallese Béatrice Pilloud.

Dalle prime ore del dramma, «decine di interrogatori» sono stati condotti dalla polizia cantonale e dalla procura, ha dichiarato Pilloud. Il Ministero pubblico vallesano non si è invece ancora pronunciato sulla richiesta da parte del comune di Crans-Montana di costituirsi parte civile.

