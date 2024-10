Circa l'80% della struttura è crollato. (foto simbolica) Keystone

Un edificio di dieci piani, sede dell'hotel Dubrovnik, è crollato nella notte nella città di Villa Gesell, una cittadina balneare argentina a quattro ore di auto da Buenos Aires. Lo riportano i media locali.

SDA

Stando al quotidiano La Nacion, un corpo senza vita è stato estratto dalle macerie, quello di un 89enne, che è quindi la prima vittima accertata. Secondo la stima del municipio, sarebbero tra le sette e le nove in totale le persone rimaste intrappolate.

Sul posto circa 200 persone tra vigili del fuoco, poliziotti e squadre di ricerca e soccorso sono impegnate nelle ricerche, nella speranza di recuperare il maggior numero di superstiti.

Ancora in via di accertamento le cause del crollo di circa l'80% della struttura, anche se la procura – che ha aperto un fascicolo per disastro colposo – ha già fermato un carpentiere e due operai che erano impegnati nei lavori di ristrutturazione nell'edificio al momento dell'incidente e sono riusciti a mettersi in salvo prima del cedimento.

La procuratrice Veronica Zamboni, giunta sul posto, valuta in queste ore anche la posizione di due architetti responsabili dei lavori. Numerosi documenti sono già stati acquisiti e si valuta se avessero ottenuto i necessari permessi e fosse tutto regolare.

