Come concepisce Donald Trump il potere, la politica e il proprio ruolo? Il nuovo libro «Regime Change», scritto da due giornalisti del «New York Times», raccoglie numerosi aneddoti sui primi 14 mesi del suo secondo mandato. Ne emerge il ritratto di un presidente ossessionato dal potere e convinto che la politica debba essere anche spettacolo.

Hai fretta? blue News riassume per te Il libro «Regime Change» di Maggie Haberman e Jonathan Swan raccoglie numerosi episodi sui primi 14 mesi del secondo mandato di Donald Trump.

Ne emerge il ritratto di un presidente ossessionato dal potere, circondato da collaboratori fedeli e incline a trasformare la politica in uno spettacolo.

Tra gli aneddoti più singolari figurano il progetto di un arco di trionfo a Washington, l’ipotesi di rendere il Venezuela il 51° Stato americano e la posa della moquette nel bagno privato della Casa Bianca.

Secondo gli autori, documentare subito questi episodi è necessario per evitare che autoritarismo e spregiudicatezza politica finiscano per essere considerati normali.

Donald Trump ama ascoltare notizie positive sul proprio conto, pensa alla costruzione di un arco di trionfo a Washington e ha ipotizzato di trasformare il Venezuela nel 51° Stato degli Stati Uniti.

È quanto raccontano i giornalisti del «New York Times» Maggie Haberman e Jonathan Swan nel libro «Regime Change», dedicato ai primi 14 mesi del secondo mandato presidenziale dell'80enne.

I due reporter seguono Trump da oltre dieci anni. Il volume raccoglie numerosi episodi avvenuti alla Casa Bianca e delinea il ritratto di un presidente che si affida a una ristretta cerchia di sostenitori e che intreccia spesso le proprie scelte politiche con convinzioni personali e messe in scena.

Gli affari

Uno dei passaggi che ha suscitato maggiore attenzione riguarda gli affari della famiglia Trump.

Nel gennaio del 2026, Haberman e Swan hanno chiesto all'inquilino della Casa Bianca perché durante il suo primo mandato avesse vietato alla famiglia di avviare nuove attività all’estero, mentre ora lo consentisse.

La sua risposta è stata lapidaria: «Perché ho scoperto che non interessa a nessuno. Posso farlo».

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Stando alle accuse circolate nelle ultime settimane, la famiglia Trump avrebbe guadagnato oltre un miliardo di dollari dall'inizio del secondo mandato del tycoon.

Secondo Haberman e Swan, la risposta mostra il modo in cui il commander-in-chief interpreta gli equilibri politici. Finché i suoi principali sostenitori non esprimono pubblicamente il proprio dissenso, il presidente si sente legittimato ad agire.

Del suo entourage fanno parte, stando al libro, collaboratori fedeli, la maggioranza repubblicana al Congresso, imprenditori del settore tecnologico e la sua base elettorale.

Il dominatore

Il libro contiene diversi episodi che illustrano il modo in cui Trump concepisce il proprio ruolo. Il presidente ha raccontato agli autori di un uomo, a suo dire uno storico, che lo avrebbe paragonato ad Attila, Napoleone, Stalin, Hitler e Mao.

Quei leader, avrebbe spiegato l’uomo, disponevano di un enorme potere, ma la loro influenza era limitata a determinate regioni. Trump, invece, controllerebbe il mondo intero.

In seguito, scrivono gli autori, è emerso che non si trattava di uno storico, bensì del caddie del golfista sudafricano Gary Player.

Il sogno di un arco di trionfo

Un altro tema affrontato nel libro è l’interesse di Trump per le opere monumentali, con un riferimento particolare al progetto di costruire a Washington un imponente arco di trionfo.

A questo proposito, Haberman e Swan raccontano di una telefonata con il presidente francese Emmanuel Macron.

Il tycoon voleva sapere se l’Arco di Trionfo di Parigi fosse dotato di una terrazza panoramica. Dopo la risposta affermativa, il presidente statunitense avrebbe chiesto informazioni sui possibili rischi.

«Che cosa dici, Emmanuel, la gente si butta da lassù?», avrebbe domandato Trump.

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Il 51° Stato

Anche in materia di politica estera, i due autori riferiscono alcune insolite riflessioni del presidente.

Oltre alle note dichiarazioni su Canada e Groenlandia, l'inquilino della Casa Bianca avrebbe detto a diversi collaboratori che il Venezuela potrebbe diventare il 51° Stato degli Stati Uniti. Avrebbe inoltre parlato della possibilità di nominare un governatore incaricato di amministrare il Paese.

Dopo l’operazione contro il Venezuela e l’arresto del presidente Nicolás Maduro, Trump si sarebbe convinto di poter influenzare rapidamente gli sviluppi internazionali.

Le critiche

Anche gli autori sottolineano come la forte attenzione riservata da Trump alla politica estera avrebbe suscitato malumori anche all’interno del suo stesso schieramento.

In diversi passaggi del libro, Haberman e Swan raccontano che il vicepresidente JD Vance avrebbe espresso riserve sugli attacchi militari contro l’Iran. A suo giudizio, Trump avrebbe dovuto concentrarsi maggiormente sulle preoccupazioni quotidiane degli americani.

Il presidente, però, avrebbe mostrato scarsa comprensione per queste obiezioni. «So quello che faccio», avrebbe risposto al suo vice, molto più giovane di lui.

Secondo gli autori, non si sarebbe trattato di un caso isolato. Trump avrebbe spesso tenuto all’oscuro persino i collaboratori più stretti.

Prima dell’inizio della guerra con l’Iran, nel mese di febbraio, non avrebbe informato dei propri piani neppure il segretario al Tesoro Scott Bessent.

L’episodio viene presentato nel libro come un’ulteriore dimostrazione dello stile decisionista di Trump e delle tensioni esistenti all’interno della sua cerchia di consiglieri.

La politica come spettacolo

Haberman e Swan descrivono più volte la tendenza del tycoon a raccontare gli avvenimenti politici ricorrendo al linguaggio dell’intrattenimento.

Quando valutava la possibile nomina del suo ex rivale Ron DeSantis a segretario alla Difesa, avrebbe affermato: «Abbiamo bisogno di colpi di scena».

Parlando dell’Ucraina durante una riunione nello Studio Ovale, Trump avrebbe inoltre dichiarato: «Non sono un grande fan dell’Ucraina. A parte le sue donne. Vincono continuamente Miss Universo».

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Lo scontro pubblico con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, avvenuto nel febbraio del 2025, sarebbe stato definito da Trump «grande televisione» e qualcosa di «migliore di 'The Apprentice'».

La moquette in bagno

Durante il suo secondo mandato, il commander-in-chief non avrebbe modificato secondo i propri gusti soltanto lo Studio Ovale. Anche le stanze private al piano superiore della Casa Bianca sarebbero state rinnovate.

L'80enne avrebbe insistito affinché nel suo bagno personale fosse posata della moquette, una soluzione piuttosto diffusa quando Trump era giovane, ma oggi quasi del tutto abbandonata per motivi pratici.

Trump non avrebbe dato peso alle preoccupazioni dei collaboratori, che temevano la formazione di muffa. Questo perché, quando fa la doccia, il presidente sarebbe solito allagare il bagno.

Per evitare danni più gravi, il personale avrebbe infine trovato una soluzione pragmatica: posare sopra la moquette un tappetino con lo stesso motivo. In questo modo poteva essere rimosso e asciugato quando necessario, senza alterare l’aspetto del bagno.

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Il «New York Times» parla del libro di Haberman e Swan, sottolinea come in una fase politica più tranquilla, una ricostruzione tanto ravvicinata degli avvenimenti potrebbe apparire prematura.

Di fronte agli sviluppi eccezionali che circondano Donald Trump, però, non è possibile attendere l’apertura degli archivi.

Chi vuole impedire che le tendenze autoritarie e la spregiudicatezza politica diventino la norma, conlcude il quotidiano newyorkese, deve documentare e interpretare quanto sta accadendo già adesso.