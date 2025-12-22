10 anni fa il quadruplo omicidio che sconvolse la Svizzera, l'autore tornerà presto libero?

Thomas N. ha commesso uno dei crimini violenti più orribili che la Svizzera abbia mai visto. KEYSTONE

Ieri, 21 dicembre, è ricorso il decimo anniversario del quadruplo assassino di Rupperswil, che ha sconvolto la Svizzera. I crimini violenti sono stati commessi da Thomas N. blue News ripercorre la sua vita, il crimine e il periodo successivo.

Thomas N. ha aggredito sessualmente il figlio minore della famiglia Schauer, poi ha ucciso Carla Schauer, i suoi due figli e la fidanzata del figlio maggiore.

Per coprire le sue tracce, ha dato fuoco alla casa della famiglia.

La polizia inizialmente pensava si trattasse di un incidente.

N. viene arrestato nel 2016, mentre il processo nel Canton Argovia si è tenuto nel 2018. Da allora N. è in prigione.

Nel 2025 però le cose si son fatte di nuovo più movimentate: Thomas N. è riuscito a far riprendere l'indagine puntando sul fatto di dover venire curato. Mostra di più

Nota bene: il testo che segue descrive reati penali, violenza sui bambini e violenza sessuale.

1983 - 2013: chi è quest'uomo?

Thomas N. è nato nel 1983. Sembra il bambino perfetto: educato e intelligente. Suo padre - severo e orientato al rendimento - è il suo modello di riferimento. Al contrario di lui, il fratello maggiore è considerato la pecora nera della famiglia fin dalla più tenera età. Per Thomas N., una cosa è chiara: fallire non è un'opzione. Perciò nasconde le sue debolezze, anche in prima elementare, quando gli altri sanno leggere meglio.

Il calcio è diventata presto la sua passione, ma si trasforma anche in una zona di paura, perché si sente attratto dagli altri ragazzi. A 13 anni smette quindi di giocare nel club perché teme che i suoi sentimenti per giovani del suo stesso sesso possano venire alla luce. Quando la madre gli chiede se è gay, lui nega. Al contrario, imita i suoi compagni di classe e si procura una ragazza per finta. Dal fuori sembra funzionare bene, ma dentro poi si isola.

Queste informazioni sull'infanzia e la giovinezza dell'autore del reato emergono dall'atto di accusa del 2017 e da una relazione psicologica riportata dal «Blick».

Thomas N. trascorre molto tempo nello Starbucks di Aarau. Qui è stato poi arrestato. Google Maps

Dopo aver lasciato la scuola, non è riuscito a soddisfare le aspettative. Durante il servizio militare ha simulato dolori alla schiena e non è riuscito a entrare nella facoltà di medicina. Seguirono diversi corsi di laurea annullati. Ai suoi genitori racconta di successi che non si sono mai concretizzati.

Quando il padre morì, nel 2011, fu uno dei rari momenti in cui Thomas N. mostrò emozione, come descritto in una perizia. In seguito, si è preso cura della madre, continuando a mentirle. Lei crede che il figlio sia un dottorando. Solo la cognata si insospettisce. Lo osserva spesso al bar, sente risposte evasive e non lo lascia solo con i figli.

2013 e 2014: la facciata potrebbe crollare

Thomas N. vive con la madre a Rupperswil. Ha il timore che le sue bugie possano essere lentamente smascherate. Nel gennaio o febbraio 2013, secondo l'accusa del 2017, decide di fare qualcosa. Crea sul suo computer un documento che attesta il suo «Bachelor of Science», falsificando le firme di professori e presidi.

Nel 2014 ha redatto un secondo documento simile. Vi appone il logo dell'università in cui sostiene di aver studiato e falsifica nuovamente le firme dei professori. Ha presentato entrambi i documenti alla madre per incoraggiarla a credere che avesse completato con successo gli studi.

Secondo l'accusa, l'obiettivo era che lei continuasse a finanziare il suo sostentamento.

A volte, N. lavorava come allenatore di calcio giovanile. zvg

Primavera 2015: l'idea del reato

A questo punto Thomas N. non ha più un lavoro. Così, nella primavera del 2015, cova la terribile idea di trovare un altro modo per procurarsi denaro: vuole rubarlo ad altre persone e poi ucciderle.

Fa i conti: 30'000 franchi dovrebbero essere sufficienti fino all'estate 2016. I pensieri di Thomas N. si susseguono fino a quando, nell'estate del 2015, ha un piano concreto su come procedere.

Nello stesso periodo scopre la sua futura vittima. Il figlio minore della famiglia Schauer, che all'epoca aveva 13 anni.

N. comincia a provare interesse per il ragazzino. Nasce così l'idea di mettere in atto il suo piano presso la famiglia. Inizia a osservare il ragazzo, arrivando quasi a pedinarlo.

Gli capita più volte di incontrarlo per strada, apparentemente per caso, ma senza mai rivolgergli la parola. Secondo l'atto d’accusa, a ogni incontro N. provava un vero e proprio «brivido», una sensazione di euforia.

Dall'estate all'autunno 2015: la preparazione

Tra l'estate e l'autunno 2015, N. acquista vari oggetti necessari per il suo progetto. KEYSTONE

Per lui è chiaro: ora deve pianificare e prepararsi per l'azione. N. acquista in diversi momenti i seguenti articoli: fascette nere, nastro adesivo, sei bottiglie di olio per torce, un lungo coltello da cucina e giocattoli sessuali.

N. mette gli oggetti in uno zaino. Nel novembre 2015 passa davanti alla casa della famiglia della vittima una decina di volte con lo zaino in spalla. Il suo primo piano era di rapire il figlio minore. Poi cambia idea e decide di accedere alla casa.

Lunedì 21 dicembre 2015: il giorno del delitto

Dopo il crimine, l'area viene isolata. Gli investigatori iniziano a raccogliere le prove. KEYSTONE

Ore 05.30.

Thomas N. va a fare una passeggiata con i suoi due cani. Ha preso una decisione. Vuole compiere il crimine quel giorno. Ma mentre passa davanti alla casa degli Schauer, vede un'auto parcheggiata davanti. Decide di rimandare tutto. Torna a casa. Poi ha un altro ripensamento: decide di commettere il crimine quel giorno.

Dalle 7.30 alle 8.00 del mattino.

Riparte con lo zaino e, tra le 7.30 e le 8.00, suona il campanello della famiglia Schauer. La madre, Carla, apre la porta. Le dice che è del servizio di psicologia scolastica e che deve parlare con il figlio minore perché un compagno di classe è stato vittima di bullismo fino al suicidio. Presenta alla donna una lettera contraffatta.

La famiglia Schauer viveva in questa strada. KEYSTONE

Lei lo fa entrare in casa. C'è una conversazione di 20 minuti tra la madre e Thomas N. Poi Carla prende il figlio minore e va in bagno a pettinarlo.

N. parla con il figlio. Poi tira fuori il coltello e lo punta alla gola del ragazzo. Lo lega con le fascette e lo porta al primo piano per vedere sua madre. N. vuole sapere dove si trova il figlio maggiore. È al piano superiore con la sua ragazza.

N. lega il figlio maggiore e la sua ragazza. Poi chiede a Carla Schauer del denaro: deve andare a un bancomat e prelevare più denaro possibile. La madre obbedisce e si reca al bancomat, dove preleva circa 10.000 franchi in contanti.

Intorno alle 09.30.

N. conduce il ragazzo più giovane ammanettato al primo piano. Il 13enne deve inginocchiarsi di fronte all'aggressore. N. lo fotografa. Dopo circa 30 minuti torna Carla Schauer. Anche lei viene legata.

L'aggressore porta di nuovo il ragazzo al primo piano e lo aggredisce sessualmente. Lo registra con il suo cellulare e lo fotografa. Poi lascia il ragazzo e torna dalla madre per assicurarsi che sia ancora legata.

Intorno alle 11.00.

N. si reca al piano superiore dove giacciono il fratello maggiore e la sua ragazza. Li uccide entrambi con un coltello. Subito dopo uccide anche Carla Schauer e poco dopo il figlio minore.

Prende l'olio per torce dallo zaino e lo usa per inondare la casa da cima a fondo. Svuota in totale 6 bottiglie. Alle 11.19 vengono allertati i vigili del fuoco e la polizia.

Dopo aver spento l'incendio, i vigili del fuoco si rendono conto che nella casa c'erano quattro persone morte. KEYSTONE

N. torna a casa dalla madre. Fa una doccia e va a fare una passeggiata. La sera si incontra con i colleghi di Zurigo. Cenano e vanno al casinò. N. paga la serata con i soldi della famiglia Schauer. L'accusa afferma che la vita di N. è poi continuata come prima del reato.

Da dicembre 2015 a maggio 2016: la grande ricerca

Per la polizia inizia una corsa contro il tempo. Il caso scuote rapidamente tutta la Svizzera e diventa uno dei casi di omicidio più clamorosi degli ultimi anni.

La polizia indaga con cani da fiuto, interrogatori di testimoni, analisi di Internet e una task force speciale di 40 persone. Ma nonostante i massicci sforzi - anche finanziari - non ci sono piste concrete per molto tempo. Nemmeno una ricompensa di 100'000 franchi per una soffiata decisiva riesce a smuovere le acque.

Nel frattempo, solo sei giorni dopo il crimine, Thomas N. stava già accarezzando l'idea di commettere un altro reato simile. Pianifica, esplora e si prepara.

La polizia cantonale ha immediatamente avviato una vasta operazione di ricerca. L'immagine mostra gli agenti della polizia cantonale mentre parlano con gli abitanti di Rupperswil AG. KEYSTONE

Nel maggio 2016, la polizia fa una scoperta inaspettata. Non attraverso la medicina legale tradizionale, ma grazie a metodi di indagine digitale.

Come riportato dal «Blick», è stata una soffiata di Google a mettere gli investigatori sulla strada giusta: l'azienda internet statunitense è stata in grado di mostrare quali indirizzi IP erano stati utilizzati per cercare su Google informazioni sulla famiglia della vittima prima del crimine.

Questi dati vengono confrontati con i risultati di una ricerca aerea, che verifica quali telefoni cellulari si trovavano nelle vicinanze al momento del crimine.

La commemorazione delle vittime del quadruplo omicidio si terrà l'8 gennaio 2016. KEYSTONE

La combinazione di queste due serie di dati consente agli investigatori di restringere la cerchia dei sospettati. Il confronto del DNA fornisce finalmente una conferma: Thomas N. viene identificato come il presunto autore. Può essere arrestato.

Circa cinque mesi dopo il crimine, agenti in borghese fanno irruzione nello Starbucks di Aarau. Thomas N. viene arrestato e posto in custodia cautelare.

Dal 13 al 16 marzo 2018: il processo

A causa dell'elevato interesse del pubblico e dei media e delle ampie misure di sicurezza, il processo non si svolge come di consueto nel tribunale distrettuale di Lenzburg, ma in un edificio della polizia a Schafisheim.

Il pubblico ministero Barabara Loppacher risponde alle domande dell'Alta Corte di Aarau. Chiede un verdetto di colpevolezza. KEYSTONE

Thomas N. appare calmo in aula, evita il contatto visivo con i parenti delle vittime, abbassa spesso la testa e rimane generalmente privo di emozioni.

Dopo diversi giorni di udienze, arriva il verdetto: la corte lo dichiara colpevole di omicidio plurimo, presa di ostaggi, reati sessuali con un minore ed estorsione.

La sentenza: ergastolo.

Nonostante la gravità dei reati, il tribunale non pronuncia però l'ergastolo, poiché secondo l'allora presidente del tribunale Daniel Aeschbach non sussiste l'impossibilità di sottoporre il soggetto a terapia. Il motivo è una perizia psichiatrica che non attesta l'impossibilità di sottoporre N. a terapia, requisito legale necessario per una tale detenzione.

Da marzo 2018 a dicembre 2025: prigione

Thomas N. si trova nel carcere di Pöschwies a Zurigo. Secondo i rapporti, l'argoviese si comporta in modo esemplare. Non dà nell'occhio e si adatta bene. Sembra che N. stia tornando alla sua vita prima del reato: si comporta al meglio e sorride delle sue debolezze.

Dicembre 2025: può essere rilasciato di nuovo?

N. rimane in carcere, almeno per il momento. In Svizzera, i detenuti non possono chiedere il rilascio per almeno 15 anni. N. è in carcere dal maggio 2015. Ma per poter essere rilasciato, dovrebbe sottoporsi a una terapia per garantire che non sia un pericolo per la società. Deve quindi presentare domanda di trattamento.

N. lo ha fatto. Alla fine del 2025, il quadruplo omicida torna a far parlare di sé. Presenta una domanda e, così facendo, ottiene un «piccolo successo legale», come commentano i media.

Il Tribunale amministrativo di Argovia giunge alla conclusione che le autorità non hanno esaminato a sufficienza se l'autore del reato sia curabile e, in caso affermativo, quali misure specifiche sarebbero necessarie. La questione deve ora essere riesaminata in dettaglio.

Thomas N. vuole tornare in libertà. Nel 2025, ha chiesto un esame della sua curabilità. KEYSTONE

La Procura di Argovia ha presentato ricorso contro la decisione al Tribunale federale e quindi il caso passerà alla prossima istanza. Nel frattempo, il detenuto rimane in carcere.

Questo passo, apparentemente di poco conto, sta causando agitazione nell'opinione pubblica. Le voci critiche avvertono che la promessa di una terapia potrebbe essere vista come un «biglietto d'ingresso alla risocializzazione».

Gli psichiatri forensi danno il via libera: i criminali gravi come Thomas N. sarebbero oggi sotto stretta osservazione. Le decisioni relative al rilassamento o all'eventuale rilascio vengono tenute sotto controllo.