13enne nuota in mare aperto e salva la famiglia, la madre: «Sapevo che ce l'avrebbe fatta»

Il 13enne Austin (a destra nella foto) ha nuotato per circa quattro ore per salvare la sua famiglia. ABC/Australian Broadcasting Corp/AP/dpa

Un ragazzo di 13 anni ha salvato la vita della sua famiglia al largo delle coste australiane. Adesso la madre del giovane descrive come è sopravvissuta a quelle ore di orrore.

Samuel Walder Samuel Walder

Hai fretta? blue News riassume per te Al largo della costa dell'Australia occidentale, una madre e i suoi tre figli si sono trovati in grave difficoltà in mare, spingendo il figlio tredicenne a nuotare per diversi chilometri da solo per cercare aiuto.

Il ragazzo è riuscito a raggiungere la riva stremato e ha dato l’allarme, permettendo l'avvio immediato di un’operazione di soccorso con barche ed elicotteri.

Grazie al suo gesto, la madre e i fratelli sono stati tratti in salvo: un atto che la polizia e la famiglia hanno definito uno straordinario esempio di eroismo. Mostra di più

Dopo il salvataggio al largo delle coste dell'Australia occidentale, ha parlato anche la madre di Austin Appelbee, il ragazzo di 13 anni che la scorsa settimana ha salvato la sua famiglia con un gesto definito eroico.

La mamma Joanne Appelbee spiega ora perché ha esortato il figlio a nuotare verso la riva e a chiedere aiuto. Una delle decisioni più difficili che abbia mai dovuto prendere è stata quella di dire ad Austin: «Cerca di raggiungere la riva e cerca aiuto», ha detto a «News7».

In quel momento, si è resa conto della rapidità con cui la situazione poteva degenerare: «La situazione poteva diventare molto seria, molto rapidamente».

I forti venti di venerdì avevano spinto i kayak e le tavole da paddle gonfiabili sempre più al largo. Quando la situazione è degenerata, Joanne e i suoi tre figli si trovavano a circa 14 km dalla costa vicino a Quindalup, a circa 250 km a sud di Perth.

«Sapevo che ce l'avrebbe fatta»

Joanne descrive come ha visto la situazione degenerare mentre il vento e le onde diventavano sempre più forti: «Vedevo il pericolo nel fatto che venivamo trascinati sempre più al largo. Le onde continuavano ad arrivare e a diventare più forti».

Per lei aspettare fuori era «piuttosto terrificante». C'era un dettaglio che rendeva tutto ancora peggiore: «Ho perso gli occhiali - non riuscivo a vedere molto - e sapevo che eravamo molto lontani».

La donna non ha mai dubitato nemmeno per un secondo che suo figlio sarebbe stato in grado di portare a termine il salvataggio: «Sapevo che ce l'avrebbe fatta».

Il crollo sulla spiaggia e la successiva prova di forza

Austin è riuscito ad arrivare a riva in quattro ore, nuotando per circa 4 km in parte con e in parte senza giubbotto di salvataggio. Dopo aver raggiunto la spiaggia, esausto si è accasciato brevemente per poi correre per altri 2 km per trovare un telefono e avvisare le autorità.

«Continuavo a ripetermi: continua a nuotare, continua a nuotare», ha raccontato Austin a «Sky News». «Mi sono detto: non oggi, non oggi. Ho nuotato a rana, a stile libero, a dorso. Ho raggiunto la spiaggia e sono crollato».

I suoi dettagli precisi hanno salvato la sua famiglia

Grazie alle descrizioni precise di Austin sui kayak e le tavole da paddle, i servizi di soccorso sono stati in grado di reagire rapidamente. Alle 20h30 è stata avviata un'operazione di ricerca su larga scala: sono stati impiegati la WA Water Police, soccorritori marittimi volontari e un elicottero di salvataggio.

In meno di un'ora, Joanne, il figlio di 12 anni e la figlia di 8 sono stati trovati e trainati a riva da una scialuppa di salvataggio. Erano aggrappati a una tavola da paddle e hanno tenuto la testa fuori dall'acqua per ore in un mare agitato.

Quando la famiglia è stata recuperata e riportata a terra, ha provato un senso di stupore e sollievo: «Non c'è parola più grande di "orgogliosa". Sono senza parole per il suo risultato».

Anche la polizia si è complimentata col giovane. James Bradley, sovrintendente della polizia del South West, lo ha elogiato: «Il comportamento del 13enne non può essere lodato abbastanza. La sua determinazione e il suo coraggio hanno salvato la vita di sua madre e dei suoi fratelli».