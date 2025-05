Incredibile ma vero: 14 ostetriche di una clinica negli Stati Uniti sono incinte contemporaneamente. HSHS St. Vincent Hospital

Un reparto di ginecologia e maternità, 14 infermiere, tutte in dolce attesa: sembra uno scherzo, ma non lo è. In un ospedale degli Stati Uniti, un record di nascite senza precedenti sta facendo notizia, proprio tra le donne che normalmente assistono i parti.

L'ospedale HSHS St Vincent, nello Stato americano del Wisconsin, ha condiviso le foto delle future mamme e ha raccontato la loro storia.

Un baby boom nel reparto maternità non fa normalmente notizia. Se non fosse che le madri in attesa sono le dipendenti dell'ospedale: ben 14 ostetriche dell'HSHS St Vincent Hospital, nello Stato americano del Wisconsin, sono incinte contemporaneamente e stanno facendo notizia.

La maggior parte delle infermiere del Women and Infants Centre assiste ogni giorno il parto di altri bambini, ma presto anche i propri. Secondo la clinica, tutte le donne aspettano i loro bambini entro la fine dell'anno e le date di termine sono tutte comprese tra maggio e l'autunno.

Le foto mostrano le future mamme in posa l'una accanto all'altra nel reparto con i loro pancioni.

Baby boom nel reparto maternità - solo che questa volta è il personale che aspetta dei bambini. HSHS St. Vincent Hospital

«Questo è un incredibile momento di svolta per molte delle nostre infermiere», afferma Amy Bardon, direttrice del centro, descrivendo la curiosa situazione in un comunicato.

Molte delle donne partoriscono per la prima volta. «Ognuna di queste donne era già un'esperta di neonati a modo suo, ma per molte di loro la propria esperienza nell'assistenza ai bambini - e alle mamme - è ora approfondita».

«Un po' di shock»

È stato «un po' uno shock»: così Ashlyn Short descrive a «USA Today» il momento in cui si è resa conto che molte sue colleghe erano incinte nello stesso periodo. Lei stessa è già in attesa del suo quinto figlio e, come dice, è a disposizione per offrire consigli e sostegno alle sue colleghe.

Molte delle donne erano già amiche in precedenza, sia a livello professionale che privato. Le gravidanze hanno rafforzato ulteriormente questi legami.

«Siamo come una grande famiglia, ma il fatto che così tante di noi siano incinte quest'anno ci ha davvero sorpreso», ha commentato Ashley Schiles, una delle future mamme, in TV.

«Tutte sono incinte!»

La particolarità non è solo il numero di colleghe incinte nello stesso momento, ma anche il modo in cui si sostengono a vicenda. Durante la gravidanza e anche durante il parto, sono assistite dai colleghi e dagli amici del team.

«Questo stretto legame crea una sensazione di sicurezza e fiducia», afferma la direttrice Bardon.

L'ospedale ha pubblicato la notizia in tempo per la Settimana Nazionale delle Infermiere e per la Festa della Mamma, includendo foto di gruppo delle donne in dolce attesa sorridenti nelle loro divise.

Molte pazienti e altre partorienti hanno preso il baby boom con umorismo, come riferisce Short: «La gente cammina per il corridoio e dice: "C'è una donna incinta, ce n'è un'altra - tutte sono incinte!"».