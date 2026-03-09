Il viaggio di un adolescente ad Emmen (LU) è finito in un prato. Polizia cantonale di Lucerna

Un 16enne, alla guida di un'auto senza chiaramente una licenza di condurre valida, è fuggito da un controllo della polizia a Emmen, nel Canton Lucerna, lo scorso venerdì. La sua fuga è finita in un prato.

Dominik Müller Dominik Müller

Nella tarda serata di venerdì, un adolescente stava attraversando Emmen (LU) a bordo di un'auto senza una patente di guida valida.

Quando la polizia ha cercato di fermare il 16enne sulla Rothenburgstrasse, quest'ultimo è fuggito a velocità eccessiva attraverso l’autostrada A2 in direzione di Sursee, come scrive la Procura di Lucerna in un comunicato stampa.

L'adolescente è poi uscito dall'autostrada e ha percorso la Surentalstrasse in direzione di Geuensee. In questo tratto ha perso il controllo del veicolo ed è finito in un prato, dove il veicolo è rimasto bloccato.

Nessuno è rimasto ferito. I danni materiali ammontano complessivamente a circa 8'000 franchi. L'ufficio del procuratore dei minori lucernese ha aperto un’inchiesta.

Automobilista in eccesso di velocità fermato a Rothenburg

Nella stessa serata, la polizia di Lucerna ha fermato anche un automobilista di 39 anni a Rothenburg. L'uomo viaggiava a una velocità decisamente eccessiva sulla Bertiswilstrasse in direzione di Rain.

La polizia gli ha misurato una velocità netta di 148 km/h in una zona con limite di 80 km/h e ha sequestrato l'auto. La patente del conducente è stata ritirata.

Non è più autorizzato a guidare un veicolo a motore fino a quando non verrà presa una decisione dall'ufficio della circolazione stradale. La Procura di Lucerna ha aperto un’inchiesta.