  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Lucerna Un 16enne alla guida di un'auto fugge dalla polizia rovinando in un prato

Dominik Müller

9.3.2026

Il viaggio di un adolescente ad Emmen (LU) è finito in un prato.
Il viaggio di un adolescente ad Emmen (LU) è finito in un prato.
Polizia cantonale di Lucerna

Un 16enne, alla guida di un'auto senza chiaramente una licenza di condurre valida, è fuggito da un controllo della polizia a Emmen, nel Canton Lucerna, lo scorso venerdì. La sua fuga è finita in un prato.

Dominik Müller

09.03.2026, 15:48

Nella tarda serata di venerdì, un adolescente stava attraversando Emmen (LU) a bordo di un'auto senza una patente di guida valida.

Quando la polizia ha cercato di fermare il 16enne sulla Rothenburgstrasse, quest'ultimo è fuggito a velocità eccessiva attraverso l’autostrada A2 in direzione di Sursee, come scrive la Procura di Lucerna in un comunicato stampa.

L'adolescente è poi uscito dall'autostrada e ha percorso la Surentalstrasse in direzione di Geuensee. In questo tratto ha perso il controllo del veicolo ed è finito in un prato, dove il veicolo è rimasto bloccato.

Nessuno è rimasto ferito. I danni materiali ammontano complessivamente a circa 8'000 franchi. L'ufficio del procuratore dei minori lucernese ha aperto un’inchiesta.

Automobilista in eccesso di velocità fermato a Rothenburg

Nella stessa serata, la polizia di Lucerna ha fermato anche un automobilista di 39 anni a Rothenburg. L'uomo viaggiava a una velocità decisamente eccessiva sulla Bertiswilstrasse in direzione di Rain.

La polizia gli ha misurato una velocità netta di 148 km/h in una zona con limite di 80 km/h e ha sequestrato l'auto. La patente del conducente è stata ritirata.

Non è più autorizzato a guidare un veicolo a motore fino a quando non verrà presa una decisione dall'ufficio della circolazione stradale. La Procura di Lucerna ha aperto un’inchiesta.

I più letti

«Un conflitto globale è possibile entro il 2027»: ecco il parere dell'esperto di geopolitica
L'attrice Daryl Hannah ricorda la relazione con John F. Kennedy Jr: «Un uomo straordinario»
Lo zoo di Zurigo sopprime 10 babbuini. Ecco perché
Il team di Sal Da Vinci minaccia azioni legali: «Non resteremo a guardare»
Fedez di nuovo al centro del gossip: la compagna Giulia Honegger è incinta?

Altre notizie

Inchiesta sulla strage. Crans-Montana, indagato anche il sindaco

Inchiesta sulla strageCrans-Montana, indagato anche il sindaco

Indonesia. Crollo in una discarica di Giacarta, «almeno 5 morti e 4 dispersi»

IndonesiaCrollo in una discarica di Giacarta, «almeno 5 morti e 4 dispersi»

Immigrazione. L'alleanza argomenta il suo «no» a Iniziativa sostenibilità UDC

ImmigrazioneL'alleanza argomenta il suo «no» a Iniziativa sostenibilità UDC