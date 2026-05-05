20'000 franchi di multa per un uomo che viaggiava senza biglietto sulle FFS, ecco perché

Un uomo ha presentato una carta d'identità falsa al controllore FFS dei titoli di trasporto (immagine illustrativa). Immagine: Keystone

Un uomo ha cercato di sottrarsi a una multa delle FFS perché non aveva un biglietto valido usando una falsa identità. Ma il piano è fallito e la sanzione è stata aumentata in modo massiccio a causa di precedenti infrazioni.

Dominik Müller Dominik Müller

Hai fretta? blue News riassume per te Un uomo del Canton Svitto è stato sorpreso su un treno delle FFS senza un biglietto valido.

Il passeggero ha usato una carta d'identità rubata quando i controllori hanno preso i suoi dati per emettere la multa.

A causa di una precedente pena sospesa la sua multa ammonta a 20'000 franchi. Mostra di più

Chiunque venga sorpreso a viaggiare sui treni svizzeri senza un biglietto valido deve pagare una multa. Le FFS addebitano 90 franchi per la prima infrazione, mentre la sanzione aumenta per quelle successive.

L'importo che un uomo di 40 anni di Svitto deve pagare dopo aver viaggiato senza un titolo di trasporto valido sembra quindi un po' sproporzionato: ben 20'000 franchi.

Il 9 giugno 2025 il passeggero è stato sorpreso su un treno delle ferrovie elvetiche senza biglietto. Durante il controllo d'identità da parte dei controllori ha esibito un documento.

Il problema è che la carta d'identità era stata rubata e l'uomo si è firmato con un nome falso. La truffa è stata scoperta in quanto la persona, proprietaria del documento, ha ricevuto un'email dalle FFS e ha reclamato la multa.

La Procura di Svitto ha quindi condannato l'uomo a fine marzo per falsificazione di documenti d'identità e falsa accusa.

Non si tratta della prima condanna

Questi reati non giustificano però l'importo della multa, ma i precedenti dello svittese sì.

Nell'ottobre 2023 la Procura di Glarona lo aveva condannato a una pena pecuniaria sospesa di 14'500 franchi per grave violazione delle norme stradali e guida in stato di inidoneità.

Dato che il periodo di prova di cinque anni imposto all'epoca non è ancora scaduto è pertanto un recidivo e alla multa si aggiungono 120 aliquote giornaliere di 160 franchi. Insieme alle tasse di 800 franchi, il risultato è una pena pecuniaria di 20'000 franchi.

L'uomo ha 30 giorni di tempo per pagare l'importo. Se non lo farà, dovrà trascorrere quasi quattro mesi in prigione. L'ordine di sanzione è già legalmente vincolante.