Una eclissi parziale di sole (foto d'archivio) Keystone

Aurore boreali, esplosione di stelle, eclissi solari e lunari: il 2025 si preannuncia un anno emozionante per gli astronomi. Ecco i principali eventi attesi:

Keystone-SDA, ev, ats SDA

Una nuova stella

Nel 2025 una nuova stella dovrebbe comparire nel firmamento, almeno per qualche giorno. Secondo gli astronomi, da mesi vi sono indizi secondo cui si produrrà un'esplosione stellare nel sistema «T Coronae Borealis», situato a 2700 anni luce dalla Terra.

In questo sistema binario simbiotico sono in orbita due soli: una nana bianca e una gigante rossa. La nana bianca risucchia la materia dalla sua compagna. A un certo punto la stella si scarica in una gigantesca esplosione nucleare.

La nova che ne deriva brilla per circa una settimana, con una luminosità pari a quella della stella polare. Questo accade ogni 80 anni circa. L'ultima nova in questo sistema è avvenuta nel 1946.

Due eclissi parziali di sole

Nel 2025 il Sole si eclisserà parzialmente in due occasioni, ma solo la prima eclissi, il 29 marzo, sarà visibile dalla Svizzera. La Luna inizierà a muoversi davanti al Sole alle 11.17 e il culmine dell'oscuramento sarà raggiunto alle 12.04, quando il Sole sarà coperto per il 14% sopra Berna.

La seconda eclissi parziale, il 21 settembre 2025, sarà visibile solo dal Pacifico meridionale e dalla Nuova Zelanda. La prossima eclissi totale del Sole avverrà in Svizzera solo il 3 settembre 2081.

Due eclissi lunari

Nel 2025 sono previste anche due eclissi lunari. Il 14 marzo e il 7 settembre, la Terra si interporrà tra la Luna e il Sole, oscurando completamente la Luna.

La prima eclissi, tuttavia, non sarà completamente visibile in Svizzera: quando la Luna tramonterà a Berna alle 6.50 del mattino, sarà solo parzialmente eclissata.

Nel fenomeno del 7 settembre, invece, la Luna sarà completamente nell'ombra della Terra dal momento in cui sorgerà alle 19.55. I primi raggi di Sole raggiungeranno di nuovo il bordo della superficie lunare a partire dalle 20.52.

Aurore boreali

Nel 2025 aurore boreali dovrebbero tornare ad essere visibili alle nostre latitudini a causa dell'elevata attività solare. Il Sole diventa più o meno attivo secondo un ciclo di 11 anni.

L'attuale ciclo solare secondo gli astronomi ha da poco raggiunto il suo massimo, il che significa che è ancora in una fase particolarmente attiva. Nel 2025, il numero di tempeste solari che colpiranno l'atmosfera terrestre dovrebbe quindi essere simile a quello del 2024.