21enne attraversa l'Atlantico in barca a remi da sola, con alcune difficoltà inaspettate...

La 21enne Zara Lachlan dsa

La 21enne Zara Lachlan è la prima donna, nonché la più giovane persona, a remare in solitaria dall'Europa continentale al Sud America. Ma il viaggio in pieno Oceano non è ovviamente stato privo di difficoltà e di pericoli: ha infatti incontrato squali ed è stata quasi speronata da una nave.

Adrian Kammer

Hai fretta? blue News riassume per te Zara Lachlan è stata la prima donna e la persona più giovane ad attraversare l'Atlantico in barca a remi, nonché anche la seconda persona in assoluto a farlo.

La studentessa 21enne ha impiegato 97 giorni per andare dal Portogallo alla Guyana francese.

Ha percorso in totale 3'600 miglia nautiche, l'equivalente di 6'667 chilometri. Mostra di più

È stato un momento decisamente storico quando Zara Lachlan ha attraccato la sua barca a remi nella Guyana francese, esattamente 97 giorni, 9 ore e 20 minuti dopo essere partita dall'Algarve in Portogallo alla fine di ottobre.

La 21enne ha percorso le 3'600 miglia nautiche in solitaria, in una sola volta e senza alcun aiuto esterno.

La studentessa di fisica all'Università di Loughborough nel Regno Unito è la persona più giovane e la prima donna a percorrere a remi questa distanza attraverso l'Oceano e la seconda persona in assoluto a farlo.

Si è tagliata un dito e ha attirato uno squalo

Zara ha remato per ben 15 ore al giorno in diversi turni. La parte più difficile è stata la pulizia della barca. Ogni due giorni doveva immergersi sotto la barca per pulire lo scafo.

Una volta, durante questa operazione, si è tagliata un fito e ha così attirato uno squalo. Un'altra volta ha rischiato di scontrarsi con una nave che aveva spento il radar.

La giovane britannica ha utilizzato il suo viaggio per raccogliere fondi per due organizzazioni di beneficenza. Voleva anche incoraggiare un maggior numero di donne ad affrontare delle sfide fisiche.

Il video della sua impresa (con sottotitoli in tedesco):