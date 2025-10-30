25 rapinatori irrompono in una gioielleria, scoprite come va a finire il colpo

25 rapinatori si introducono in una gioielleria 10.10.2025

Un gruppo di 25 uomini incappucciati fa irruzione in una gioielleria nella città californiana di San Ramon e ruba preziosi gioielli. Ma nel piano dimentica un dettaglio cruciale.

Redazione blue News Nicole Agostini

Hai fretta? blue News riassume per te 25 uomini mascherati assaltano una gioielleria nella città californiana di San Ramon e rubano gioielli per un valore di due milioni di dollari.

Inizialmente la rapina lampo è estremamente curata. Ma poi i malviventi si imbattono in un problema inaspettato.

Guardate il video per scoprire se la polizia riuscirà a catturare la banda. Mostra di più

Una rapina di gioielli ha fatto notizia in California: alcune settimane fa dei criminali mascherati hanno fatto irruzione nel negozio Heller Jewelers di San Ramon.

In pochi minuti hanno rubato gioielli per un valore di circa due milioni di dollari, ma l'operazione non è andata come previsto.

Scopri cosa è andato storto e se la polizia è riuscita ad arrestare la banda nel video sovrastante.