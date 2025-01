Un Airbos 330neo della compagnia aerea Condor è rimasto a terra a Mombasa per due giorni. I passeggeri vorrebbero tornare a casa. Immagine d'archivio: Condor

A causa di un difetto tecnico dell'aereo, oltre 300 viaggiatori sono rimasti bloccati a Mombasa per due giorni. Uno di loro ha appena preso l'ultima medicina per il cuore.

Hai fretta? blue News riassume per te Oltre 300 passeggeri Condor sono rimasti bloccati a Mombasa, in Kenya, per due giorni a causa di un problema tecnico dell'Airbus A330neo.

Il volo di ritorno ha subito diversi ritardi.

Uno dei passeggeri soffriva di problemi cardiaci e ha finito le sue medicine.

Un'altra partenza era prevista per oggi. Mostra di più

Più di 300 passeggeri che viaggiavano con Condor da Zanzibar via Mombasa a Francoforte sul Meno sono bloccati in Kenya da mercoledì. Il motivo? Un problema tecnico al nuovo Airbus 330neo, come riportato dalla «Bild».

Gabriele N., una dei viaggiatori coinvolti, descrive la situazione come caotica: «È una catastrofe. Siamo stati messi su autobus dall'aeroporto e portati in vari hotel. Non otteniamo risposte». La situazione del suo compagno, che è cardiopatico e non ha abbastanza farmaci per un soggiorno più lungo, è particolarmente preoccupante.

Una pensionata di Worms dice di aver chiamato più volte la hotline clienti, ma senza successo. «L'IA ti frega sempre», si lamenta. Non ha ricevuto alcuna risposta nemmeno alle e-mail.

«Vago odore nella cambusa»

Una portavoce di Condor ha spiegato che il volo non ha potuto essere operato come previsto a causa di un messaggio di errore tecnico. «Ci scusiamo formalmente con i nostri ospiti per i disagi causati», ha dichiarato.

I primi segnali che qualcosa non andava erano già evidenti al momento del decollo da Zanzibar. L'orario di partenza è stato posticipato più volte e il pilota ha segnalato un vago odore nella cucina posteriore.

Dopo lo scalo previsto a Mombasa, il volo non è proseguito.

Il paziente cardiopatico non ha più farmaci

Condor sottolinea che la sicurezza dei passeggeri ha la massima priorità. L'aeromobile è stato controllato a fondo a Mombasa e il messaggio di errore è stato corretto. Tuttavia, ci sono ulteriori ritardi.

Giovedì sera i passeggeri sono stati informati che il volo di ritorno era previsto per la mattina successiva. Ma ancora una volta regna il caos: non tutti i passeggeri sono stati informati e non c'erano abbastanza autobus disponibili.

Venerdì mattina, Gabriele N. ha scritto alla «Bild»: «Al momento siamo seduti all'aeroporto di Mombasa, l'orario di partenza era previsto per le 10 ora locale. Ma ci è già stato promesso più volte».

Flightradar24 indica l'orario di partenza alle 12.50, ma non si sa che il volo sia in effetti partito.

Intanto il compagno di Gabriele N. ha preso le ultime pillole per il cuore.

Flightradar mostra ancora l'Airbus Condor a terra. flightradar24.com

