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Era il 26 aprile del 1986 Catastrofe di Chernobyl: 40 anni fa, quando la nube arrivò in Svizzera, si spazzolò l'insalata

SDA

26.4.2026 - 06:01

Il chimico cantonale basilese Martin Schüpbach verifica la contaminazione della lattuga: è il 3 maggio 1986.
Il chimico cantonale basilese Martin Schüpbach verifica la contaminazione della lattuga: è il 3 maggio 1986.
Keystone

Quarant'anni or sono, il 26 aprile 1986, il reattore numero 4 della centrale nucleare di Cernobyl esplose e pochi giorni dopo la nube radioattiva provocata dall'incidente raggiunse la Svizzera.

Keystone-SDA

26.04.2026, 06:01

Portò con sé il timore delle insalate radioattive e del latte contaminato, nonché nuovi dubbi sull'energia nucleare.

Le radiazioni conseguenti al sinistro vennero rilevate per la prima volta alla stazione di misurazione del Weissfluhjoch, vicino a Davos, il 30 aprile alle 02.00. 

L'allerta si estese poi a tutto il Paese nel corso della giornata.

Particolarmente colpite furono le regioni che avevano registrato precipitazioni durante il passaggio della nube, ossia Ticino, San Gallo e Turgovia.

Le gocce di pioggia avevano infatti trascinato con sé le particelle radioattive sospese nell'atmosfera, depositandole sul suolo, sulle piante e nei corsi d'acqua.

Il punto della situazione. 40 anni fa il disastro di Chernobyl, Solcà: «In Ticino ancora il 40% del cesio-137 radioattivo»

Il punto della situazione40 anni fa il disastro di Chernobyl, Solcà: «In Ticino ancora il 40% del cesio-137 radioattivo»

Il cesio 137 fa sentire i suoi effetti ancora oggi

Dopo il passaggio della nube, la radioattività aumentò notevolmente in Svizzera.

Lo iodio 131, l'isotopo instabile dello iodio, svolse un ruolo centrale nell'aumento delle radiazioni: ma esso fu breve, perché il radionuclide scompare dopo poche settimane a causa del suo tempo di dimezzamento, che si conta in giorni.

Non è stato così per il cesio 137: questo isotopo radioattivo artificiale, il cui tempo di dimezzamento è di 30 anni, fa sentire i suoi effetti ancora oggi.

In Svizzera non vennero adottate misure immediate e rigorose. Le autorità si limitarono a fornire consigli comportamentali, al fine di limitare l'esposizione alle radiazioni.

La cronologia del disastro di Chernobyl
La cronologia del disastro di Chernobyl. 28 aprile 1986: In Polonia e Scandinavia, il livello di radioattività registrato è altissimo. Un po 'più tardi, le emissioni radioattive interesseranno in misura minore una parte della Svizzera e di altri paesi europei. L'agenzia di stampa sovietica Tass ha aspettato fino a sera per riferire che si era verificato un incidente nella centrale nucleare di Chernobyl.

28 aprile 1986: In Polonia e Scandinavia, il livello di radioattività registrato è altissimo. Un po 'più tardi, le emissioni radioattive interesseranno in misura minore una parte della Svizzera e di altri paesi europei. L'agenzia di stampa sovietica Tass ha aspettato fino a sera per riferire che si era verificato un incidente nella centrale nucleare di Chernobyl.

Immagine: KEYSTONE

La cronologia del disastro di Chernobyl. 29 aprile 1986: Prypiat, la cittadina più vicina alla centrale atomica, in cui si è verificato l'incidente al reattore numero 4, viene svuotata dei suoi 50'000 abitanti dopo il disastro. Ancora oggi, Prypiat è una città fantasma.

29 aprile 1986: Prypiat, la cittadina più vicina alla centrale atomica, in cui si è verificato l'incidente al reattore numero 4, viene svuotata dei suoi 50'000 abitanti dopo il disastro. Ancora oggi, Prypiat è una città fantasma.

Immagine: KEYSTONE

La cronologia del disastro di Chernobyl. 4 maggio 1986: le autorità istituiscono una zona di esclusione di 30 km intorno alla centrale nucleare. In totale, 400'000 persone devono lasciare la loro regione.

4 maggio 1986: le autorità istituiscono una zona di esclusione di 30 km intorno alla centrale nucleare. In totale, 400'000 persone devono lasciare la loro regione.

Immagine: KEYSTONE

La cronologia del disastro di Chernobyl. 6 maggio 1986: La Pravda, l'organo ufficiale di comunicazione del Partito Comunista, riporta i primi dettagli dell'incidente. Allo stesso tempo, il giornale critica la reazione dei paesi occidentali. Sulla base di numerose analisi, la Svizzera sta adottando misure di protezione e emanando raccomandazioni volte in particolare a prevenire l'esposizione alla tiroide nei bambini.

6 maggio 1986: La Pravda, l'organo ufficiale di comunicazione del Partito Comunista, riporta i primi dettagli dell'incidente. Allo stesso tempo, il giornale critica la reazione dei paesi occidentali. Sulla base di numerose analisi, la Svizzera sta adottando misure di protezione e emanando raccomandazioni volte in particolare a prevenire l'esposizione alla tiroide nei bambini.

Immagine: KEYSTONE

La cronologia del disastro di Chernobyl. 14 maggio 1986: 18 giorni dopo la catastrofe  il capo del Cremlino, Mikhail Gorbachev, informa la popolazione su ciò che è accaduto a Chernobyl in un discorso televisivo.

14 maggio 1986: 18 giorni dopo la catastrofe  il capo del Cremlino, Mikhail Gorbachev, informa la popolazione su ciò che è accaduto a Chernobyl in un discorso televisivo.

Immagine: KEYSTONE

La cronologia del disastro di Chernobyl. 29 settembre 1986: a Chernobyl, il reattore 1 viene riavviato, i blocchi 2 e 3 seguiranno a novembre.

29 settembre 1986: a Chernobyl, il reattore 1 viene riavviato, i blocchi 2 e 3 seguiranno a novembre.

Immagine: KEYSONE

La cronologia del disastro di Chernobyl. 15 novembre 1986: dopo cinque mesi di lavoro, il sarcofago di cemento destinato a proteggere il reattore danneggiato è finalmente pronto. Ma la pioggia, il gelo e il maltempo mettono a dura prova la protezione provvisoria di 65 metri di altezza. Sono comparse un centinaio di crepe, i muri portanti rischiano di crollare.

15 novembre 1986: dopo cinque mesi di lavoro, il sarcofago di cemento destinato a proteggere il reattore danneggiato è finalmente pronto. Ma la pioggia, il gelo e il maltempo mettono a dura prova la protezione provvisoria di 65 metri di altezza. Sono comparse un centinaio di crepe, i muri portanti rischiano di crollare.

Immagine: KEYSTONE

La cronologia del disastro di Chernobyl. 15 dicembre 2000: il reattore 3 è l'ultimo ad essere spento. Il governo ucraino ha ricevuto quasi 1,6 miliardi di euro dall'Unione Europea (o 2,4 miliardi di franchi nel corso del tempo) per chiudere la centrale nucleare di Chernobyl.

15 dicembre 2000: il reattore 3 è l'ultimo ad essere spento. Il governo ucraino ha ricevuto quasi 1,6 miliardi di euro dall'Unione Europea (o 2,4 miliardi di franchi nel corso del tempo) per chiudere la centrale nucleare di Chernobyl.

Immagine: KEYSTONE

La cronologia del disastro di Chernobyl. 26 aprile 2012: inizia la costruzione di uno scafo in acciaio sopra il sarcofago ripetutamente sanificato. L'arco di contenimento è completato a fine 2017. Dovrebbe proteggere l'ambiente circostante dalle radiazioni per un secolo.

26 aprile 2012: inizia la costruzione di uno scafo in acciaio sopra il sarcofago ripetutamente sanificato. L'arco di contenimento è completato a fine 2017. Dovrebbe proteggere l'ambiente circostante dalle radiazioni per un secolo.

Immagine: KEYSTONE

La cronologia del disastro di Chernobyl. La struttura si chiama New Safe Confinement, è in acciaio, è alta 110 metri, lunga 165 e larga 257, e pesa ben 36'200 tonnellate. Il progetto è costato 1,5 miliardi di euro ed è stato finanziato con un fondo speciale lanciato dalla Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo e sponsorizzato da 45 Paesi.

La struttura si chiama New Safe Confinement, è in acciaio, è alta 110 metri, lunga 165 e larga 257, e pesa ben 36'200 tonnellate. Il progetto è costato 1,5 miliardi di euro ed è stato finanziato con un fondo speciale lanciato dalla Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo e sponsorizzato da 45 Paesi.

Immagine: KEYSTONE

La cronologia del disastro di Chernobyl. Il nuovo «scudo» è stato costruito in due parti, che sono poi state congiunte nel 2015 ed è al suo posto già dal 2016. È stato ufficialmente inaugurato il 10 luglio del 2019.

Il nuovo «scudo» è stato costruito in due parti, che sono poi state congiunte nel 2015 ed è al suo posto già dal 2016. È stato ufficialmente inaugurato il 10 luglio del 2019.

Immagine: KEYSTONE

La cronologia del disastro di Chernobyl
La cronologia del disastro di Chernobyl. 28 aprile 1986: In Polonia e Scandinavia, il livello di radioattività registrato è altissimo. Un po 'più tardi, le emissioni radioattive interesseranno in misura minore una parte della Svizzera e di altri paesi europei. L'agenzia di stampa sovietica Tass ha aspettato fino a sera per riferire che si era verificato un incidente nella centrale nucleare di Chernobyl.

28 aprile 1986: In Polonia e Scandinavia, il livello di radioattività registrato è altissimo. Un po 'più tardi, le emissioni radioattive interesseranno in misura minore una parte della Svizzera e di altri paesi europei. L'agenzia di stampa sovietica Tass ha aspettato fino a sera per riferire che si era verificato un incidente nella centrale nucleare di Chernobyl.

Immagine: KEYSTONE

La cronologia del disastro di Chernobyl. 29 aprile 1986: Prypiat, la cittadina più vicina alla centrale atomica, in cui si è verificato l'incidente al reattore numero 4, viene svuotata dei suoi 50'000 abitanti dopo il disastro. Ancora oggi, Prypiat è una città fantasma.

29 aprile 1986: Prypiat, la cittadina più vicina alla centrale atomica, in cui si è verificato l'incidente al reattore numero 4, viene svuotata dei suoi 50'000 abitanti dopo il disastro. Ancora oggi, Prypiat è una città fantasma.

Immagine: KEYSTONE

La cronologia del disastro di Chernobyl. 4 maggio 1986: le autorità istituiscono una zona di esclusione di 30 km intorno alla centrale nucleare. In totale, 400'000 persone devono lasciare la loro regione.

4 maggio 1986: le autorità istituiscono una zona di esclusione di 30 km intorno alla centrale nucleare. In totale, 400'000 persone devono lasciare la loro regione.

Immagine: KEYSTONE

La cronologia del disastro di Chernobyl. 6 maggio 1986: La Pravda, l'organo ufficiale di comunicazione del Partito Comunista, riporta i primi dettagli dell'incidente. Allo stesso tempo, il giornale critica la reazione dei paesi occidentali. Sulla base di numerose analisi, la Svizzera sta adottando misure di protezione e emanando raccomandazioni volte in particolare a prevenire l'esposizione alla tiroide nei bambini.

6 maggio 1986: La Pravda, l'organo ufficiale di comunicazione del Partito Comunista, riporta i primi dettagli dell'incidente. Allo stesso tempo, il giornale critica la reazione dei paesi occidentali. Sulla base di numerose analisi, la Svizzera sta adottando misure di protezione e emanando raccomandazioni volte in particolare a prevenire l'esposizione alla tiroide nei bambini.

Immagine: KEYSTONE

La cronologia del disastro di Chernobyl. 14 maggio 1986: 18 giorni dopo la catastrofe  il capo del Cremlino, Mikhail Gorbachev, informa la popolazione su ciò che è accaduto a Chernobyl in un discorso televisivo.

14 maggio 1986: 18 giorni dopo la catastrofe  il capo del Cremlino, Mikhail Gorbachev, informa la popolazione su ciò che è accaduto a Chernobyl in un discorso televisivo.

Immagine: KEYSTONE

La cronologia del disastro di Chernobyl. 29 settembre 1986: a Chernobyl, il reattore 1 viene riavviato, i blocchi 2 e 3 seguiranno a novembre.

29 settembre 1986: a Chernobyl, il reattore 1 viene riavviato, i blocchi 2 e 3 seguiranno a novembre.

Immagine: KEYSONE

La cronologia del disastro di Chernobyl. 15 novembre 1986: dopo cinque mesi di lavoro, il sarcofago di cemento destinato a proteggere il reattore danneggiato è finalmente pronto. Ma la pioggia, il gelo e il maltempo mettono a dura prova la protezione provvisoria di 65 metri di altezza. Sono comparse un centinaio di crepe, i muri portanti rischiano di crollare.

15 novembre 1986: dopo cinque mesi di lavoro, il sarcofago di cemento destinato a proteggere il reattore danneggiato è finalmente pronto. Ma la pioggia, il gelo e il maltempo mettono a dura prova la protezione provvisoria di 65 metri di altezza. Sono comparse un centinaio di crepe, i muri portanti rischiano di crollare.

Immagine: KEYSTONE

La cronologia del disastro di Chernobyl. 15 dicembre 2000: il reattore 3 è l'ultimo ad essere spento. Il governo ucraino ha ricevuto quasi 1,6 miliardi di euro dall'Unione Europea (o 2,4 miliardi di franchi nel corso del tempo) per chiudere la centrale nucleare di Chernobyl.

15 dicembre 2000: il reattore 3 è l'ultimo ad essere spento. Il governo ucraino ha ricevuto quasi 1,6 miliardi di euro dall'Unione Europea (o 2,4 miliardi di franchi nel corso del tempo) per chiudere la centrale nucleare di Chernobyl.

Immagine: KEYSTONE

La cronologia del disastro di Chernobyl. 26 aprile 2012: inizia la costruzione di uno scafo in acciaio sopra il sarcofago ripetutamente sanificato. L'arco di contenimento è completato a fine 2017. Dovrebbe proteggere l'ambiente circostante dalle radiazioni per un secolo.

26 aprile 2012: inizia la costruzione di uno scafo in acciaio sopra il sarcofago ripetutamente sanificato. L'arco di contenimento è completato a fine 2017. Dovrebbe proteggere l'ambiente circostante dalle radiazioni per un secolo.

Immagine: KEYSTONE

La cronologia del disastro di Chernobyl. La struttura si chiama New Safe Confinement, è in acciaio, è alta 110 metri, lunga 165 e larga 257, e pesa ben 36'200 tonnellate. Il progetto è costato 1,5 miliardi di euro ed è stato finanziato con un fondo speciale lanciato dalla Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo e sponsorizzato da 45 Paesi.

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In Svizzera nessuna misura estrema, ma consigli pratici

Non si doveva quindi bere l'acqua delle cisterne, la verdura doveva essere lavata accuratamente e si doveva evitare il consumo di alcuni prodotti lattiero-caseari.

In Ticino rimase celebre l'indicazione giunta dal direttore cantonale della Sezione protezione aria, acqua e suolo Mario Camani, che invitò a spazzolare l'insalata (più tardi lui affermò di aver detto strofinare).

Ulteriori raccomandazioni erano rivolte ai bambini piccoli, alle donne incinte e a quelle che allattavano. L'unico ordine formale fu il divieto di pesca nel Lago di Lugano durante il 1986.

Si diffuse rapidamente la paura dell'insalata radioattiva, malgrado le rassicurazioni dell'Unione svizzera dei produttori di verdura (USPV).

Anche la fiducia nell'energia atomica venne notevolmente erosa: in tutto il paese si svolsero manifestazioni antinucleari.

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La popolazione elvetica esposta a una dose aggiuntiva di radioattività stimata in 0,5 millisievert

Concretamente a causa del disastro di Cernobyl la popolazione elvetica è stata esposta, in media, a una dose aggiuntiva di radioattività stimata in 0,5 millisievert; in rari casi, le radiazioni hanno potuto raggiungere i 5 millisievert.

Nella Confederazione non è stata dimostrata alcuna prova di effetti diretti sulla salute legati all'incidente avvenuto nella centrale sovietica, a circa 2000 chilometri di distanza.

Modelli teorici ipotizzano che, a lungo termine, potrebbero verificarsi più decessi causati da tumori: tali effetti non possono però essere misurati a causa dell'elevato numero di casi di cancro, afferma l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) sul proprio sito web.

Centrali nucleari sì o no?

La Svizzera decise all'epoca di mantenere in funzione le sue centrali nucleari. L'abbandono progressivo dell'atomo venne deliberato invece dopo l'incidente di Fukushima del marzo 2011.

Ma nel frattempo il vento è cambiato ancora: attualmente il Parlamento discute dello stralcio del divieto di costruire nuove centrali.

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