Il cesio 137 fa sentire i suoi effetti ancora oggi
Dopo il passaggio della nube, la radioattività aumentò notevolmente in Svizzera.
Lo iodio 131, l'isotopo instabile dello iodio, svolse un ruolo centrale nell'aumento delle radiazioni: ma esso fu breve, perché il radionuclide scompare dopo poche settimane a causa del suo tempo di dimezzamento, che si conta in giorni.
Non è stato così per il cesio 137: questo isotopo radioattivo artificiale, il cui tempo di dimezzamento è di 30 anni, fa sentire i suoi effetti ancora oggi.
In Svizzera non vennero adottate misure immediate e rigorose. Le autorità si limitarono a fornire consigli comportamentali, al fine di limitare l'esposizione alle radiazioni.
La cronologia del disastro di Chernobyl
28 aprile 1986: In Polonia e Scandinavia, il livello di radioattività registrato è altissimo. Un po 'più tardi, le emissioni radioattive interesseranno in misura minore una parte della Svizzera e di altri paesi europei. L'agenzia di stampa sovietica Tass ha aspettato fino a sera per riferire che si era verificato un incidente nella centrale nucleare di Chernobyl.
Immagine: KEYSTONE
29 aprile 1986: Prypiat, la cittadina più vicina alla centrale atomica, in cui si è verificato l'incidente al reattore numero 4, viene svuotata dei suoi 50'000 abitanti dopo il disastro. Ancora oggi, Prypiat è una città fantasma.
Immagine: KEYSTONE
4 maggio 1986: le autorità istituiscono una zona di esclusione di 30 km intorno alla centrale nucleare. In totale, 400'000 persone devono lasciare la loro regione.
Immagine: KEYSTONE
6 maggio 1986: La Pravda, l'organo ufficiale di comunicazione del Partito Comunista, riporta i primi dettagli dell'incidente. Allo stesso tempo, il giornale critica la reazione dei paesi occidentali. Sulla base di numerose analisi, la Svizzera sta adottando misure di protezione e emanando raccomandazioni volte in particolare a prevenire l'esposizione alla tiroide nei bambini.
Immagine: KEYSTONE
14 maggio 1986: 18 giorni dopo la catastrofe il capo del Cremlino, Mikhail Gorbachev, informa la popolazione su ciò che è accaduto a Chernobyl in un discorso televisivo.
Immagine: KEYSTONE
29 settembre 1986: a Chernobyl, il reattore 1 viene riavviato, i blocchi 2 e 3 seguiranno a novembre.
Immagine: KEYSONE
15 novembre 1986: dopo cinque mesi di lavoro, il sarcofago di cemento destinato a proteggere il reattore danneggiato è finalmente pronto. Ma la pioggia, il gelo e il maltempo mettono a dura prova la protezione provvisoria di 65 metri di altezza. Sono comparse un centinaio di crepe, i muri portanti rischiano di crollare.
Immagine: KEYSTONE
15 dicembre 2000: il reattore 3 è l'ultimo ad essere spento. Il governo ucraino ha ricevuto quasi 1,6 miliardi di euro dall'Unione Europea (o 2,4 miliardi di franchi nel corso del tempo) per chiudere la centrale nucleare di Chernobyl.
Immagine: KEYSTONE
26 aprile 2012: inizia la costruzione di uno scafo in acciaio sopra il sarcofago ripetutamente sanificato. L'arco di contenimento è completato a fine 2017. Dovrebbe proteggere l'ambiente circostante dalle radiazioni per un secolo.
Immagine: KEYSTONE
La struttura si chiama New Safe Confinement, è in acciaio, è alta 110 metri, lunga 165 e larga 257, e pesa ben 36'200 tonnellate. Il progetto è costato 1,5 miliardi di euro ed è stato finanziato con un fondo speciale lanciato dalla Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo e sponsorizzato da 45 Paesi.
Immagine: KEYSTONE
Il nuovo «scudo» è stato costruito in due parti, che sono poi state congiunte nel 2015 ed è al suo posto già dal 2016. È stato ufficialmente inaugurato il 10 luglio del 2019.
Immagine: KEYSTONE
La cronologia del disastro di Chernobyl
28 aprile 1986: In Polonia e Scandinavia, il livello di radioattività registrato è altissimo. Un po 'più tardi, le emissioni radioattive interesseranno in misura minore una parte della Svizzera e di altri paesi europei. L'agenzia di stampa sovietica Tass ha aspettato fino a sera per riferire che si era verificato un incidente nella centrale nucleare di Chernobyl.
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29 aprile 1986: Prypiat, la cittadina più vicina alla centrale atomica, in cui si è verificato l'incidente al reattore numero 4, viene svuotata dei suoi 50'000 abitanti dopo il disastro. Ancora oggi, Prypiat è una città fantasma.
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4 maggio 1986: le autorità istituiscono una zona di esclusione di 30 km intorno alla centrale nucleare. In totale, 400'000 persone devono lasciare la loro regione.
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6 maggio 1986: La Pravda, l'organo ufficiale di comunicazione del Partito Comunista, riporta i primi dettagli dell'incidente. Allo stesso tempo, il giornale critica la reazione dei paesi occidentali. Sulla base di numerose analisi, la Svizzera sta adottando misure di protezione e emanando raccomandazioni volte in particolare a prevenire l'esposizione alla tiroide nei bambini.
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14 maggio 1986: 18 giorni dopo la catastrofe il capo del Cremlino, Mikhail Gorbachev, informa la popolazione su ciò che è accaduto a Chernobyl in un discorso televisivo.
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29 settembre 1986: a Chernobyl, il reattore 1 viene riavviato, i blocchi 2 e 3 seguiranno a novembre.
Immagine: KEYSONE
15 novembre 1986: dopo cinque mesi di lavoro, il sarcofago di cemento destinato a proteggere il reattore danneggiato è finalmente pronto. Ma la pioggia, il gelo e il maltempo mettono a dura prova la protezione provvisoria di 65 metri di altezza. Sono comparse un centinaio di crepe, i muri portanti rischiano di crollare.
Immagine: KEYSTONE
15 dicembre 2000: il reattore 3 è l'ultimo ad essere spento. Il governo ucraino ha ricevuto quasi 1,6 miliardi di euro dall'Unione Europea (o 2,4 miliardi di franchi nel corso del tempo) per chiudere la centrale nucleare di Chernobyl.
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26 aprile 2012: inizia la costruzione di uno scafo in acciaio sopra il sarcofago ripetutamente sanificato. L'arco di contenimento è completato a fine 2017. Dovrebbe proteggere l'ambiente circostante dalle radiazioni per un secolo.
Immagine: KEYSTONE
La struttura si chiama New Safe Confinement, è in acciaio, è alta 110 metri, lunga 165 e larga 257, e pesa ben 36'200 tonnellate. Il progetto è costato 1,5 miliardi di euro ed è stato finanziato con un fondo speciale lanciato dalla Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo e sponsorizzato da 45 Paesi.
Immagine: KEYSTONE
Il nuovo «scudo» è stato costruito in due parti, che sono poi state congiunte nel 2015 ed è al suo posto già dal 2016. È stato ufficialmente inaugurato il 10 luglio del 2019.
In Svizzera nessuna misura estrema, ma consigli pratici
Non si doveva quindi bere l'acqua delle cisterne, la verdura doveva essere lavata accuratamente e si doveva evitare il consumo di alcuni prodotti lattiero-caseari.
In Ticino rimase celebre l'indicazione giunta dal direttore cantonale della Sezione protezione aria, acqua e suolo Mario Camani, che invitò a spazzolare l'insalata (più tardi lui affermò di aver detto strofinare).
Ulteriori raccomandazioni erano rivolte ai bambini piccoli, alle donne incinte e a quelle che allattavano. L'unico ordine formale fu il divieto di pesca nel Lago di Lugano durante il 1986.
Si diffuse rapidamente la paura dell'insalata radioattiva, malgrado le rassicurazioni dell'Unione svizzera dei produttori di verdura (USPV).
Anche la fiducia nell'energia atomica venne notevolmente erosa: in tutto il paese si svolsero manifestazioni antinucleari.
La popolazione elvetica esposta a una dose aggiuntiva di radioattività stimata in 0,5 millisievert
Concretamente a causa del disastro di Cernobyl la popolazione elvetica è stata esposta, in media, a una dose aggiuntiva di radioattività stimata in 0,5 millisievert; in rari casi, le radiazioni hanno potuto raggiungere i 5 millisievert.
Nella Confederazione non è stata dimostrata alcuna prova di effetti diretti sulla salute legati all'incidente avvenuto nella centrale sovietica, a circa 2000 chilometri di distanza.
Modelli teorici ipotizzano che, a lungo termine, potrebbero verificarsi più decessi causati da tumori: tali effetti non possono però essere misurati a causa dell'elevato numero di casi di cancro, afferma l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) sul proprio sito web.
Centrali nucleari sì o no?
La Svizzera decise all'epoca di mantenere in funzione le sue centrali nucleari. L'abbandono progressivo dell'atomo venne deliberato invece dopo l'incidente di Fukushima del marzo 2011.
Ma nel frattempo il vento è cambiato ancora: attualmente il Parlamento discute dello stralcio del divieto di costruire nuove centrali.