Quasi 400 droni sono finiti nello Yarra a Melbourne. Imago

Gli spettacoli di luce con i droni sono considerati un'alternativa ecologica ai fuochi d'artificio. Ma a Melbourne le cose non sono andate proprio come previsto, dal momento che i 400 droni usati sono precipitati in un fiume.

Hai fretta? blue News riassume per te Durante uno spettacolo di luci a Melbourne 400 droni sono precipitati nel fiume Yarra.

I droni stavano cercando di effettuare un atterraggio d'emergenza per motivi sconosciuti.

Ora i sommozzatori dovranno recuperare i droni dal fiume. Mostra di più

In vista della Coppa del Mondo femminile in Australia e Nuova Zelanda, c'è stato uno spettacolo di luci con i droni, durante il quale è avvenuto uno spettacolare e ovviamente inaspettato incidente. A Melbourne, la nazionale australiana avrebbe dovuto essere omaggiata prima dell'ultimo test match. Ma circa 400 droni sono precipitati nel fiume Yarra, nel centro della città.

La causa esatta dell'incidente è ancora sconosciuta. Ci sarebbe stato un problema tecnico che ha indotto i droni ad avviare un atterraggio d'emergenza automatico, che li ha fatti finire in acqua.

I sommozzatori devono ora recuperarli dal fiume

La società responsabile dello spettacolo con i droni, Australian Traffic Network, non riesce a spiegare l'incidente. Avevano già organizzato centinaia di esibizioni simili e non avevano mai avuto problemi di questo tipo.

L'incidente è avvenuto sull'acqua, quindi non ci sono stati feriti. Ma recuperare i droni è difficile. Cinque sommozzatori professionisti hanno perlustrato il letto del fiume Yarra per ripescarli uno a uno dall'acqua, che durante l'inverno australiano è fredda, con termperature attorno agli 11 gradi.

Gli spettacoli con i droni vengono eseguiti sempre più spesso come alternativa ai fuochi d'artificio.

Sono considerati - solitamente - più sicuri e rispettosi dell'ambiente rispetto ai fuochi, criticati per l'inquinamento atmosferico e gli incendi boschivi che possono causare.

Anche in Svizzera gli spettacoli con i droni sono sempre più utilizzati, ad esempio in occasione dello Züri Fäscht.