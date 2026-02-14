  1. Clienti privati
Morto nel 2026 «Navalny è stato avvelenato dalla Russia con una tossina»

SDA

14.2.2026 - 14:30

Alexei Navalny in un'immagine del 2010.
Alexei Navalny in un'immagine del 2010.
Keystone

L'oppositore russo Alexei Navalny, morto in un campo di prigionia due anni fa, è stato assassinato dallo Stato russo con una «rara tossina».

Keystone-SDA

14.02.2026, 14:30

14.02.2026, 14:51

Lo sostengono i governi di Germania, Francia, Gran Bretagna, Svezia e Paesi Bassi in una dichiarazione congiunta a margine della Conferenza di Monaco sulla sicurezza (msc).

«Sappiamo che lo Stato russo ha usato questa tossina letale per colpire Navalny, temendo la sua opposizione», ha indicato il Ministero degli esteri britannico. Londra ha segnalato Mosca all'organismo mondiale di controllo sulle armi chimiche.

«L'assassinio» è stato «provato dalla scienza», ha dal canto suo affermato Yulia Navalnaya, vedova dell'oppositore russo, durante una conferenza stampa a margine della msc, al fianco dei ministri dei cinque paesi.

