Caviale invece di economia 50 anni di Concorde: lusso, catastrofi e il sogno di un ritorno

Christian Thumshirn

26.1.2026

50 anni di Concorde

50 anni di Concorde

23.01.2026

Il Concorde decollava per la prima volta 50 anni fa. Con lui iniziava il capitolo più ambizioso dell'aviazione civile: un sogno di velocità, tecnologia e lusso, finito in modo spettacolarmente drammatico. Ma oggi quel sogno torna a riaccendersi.

,

Christian Thumshirn, Nicole Agostini

26.01.2026, 09:13

Il Concorde è stato sinonimo di velocità, tecnologia e fiducia illimitata nel progresso, diventando la leggenda volante di un'intera epoca.

Ma il suo fascino non si limitava al lusso e ai record. Il Concorde ha diviso le opinioni, affascinato e poi è scomparso dopo una tragedia.

Fino a oggi.

Il nostro video mostra perché il suo mito continua a vivere e perché il volo supersonico è tornato al centro dell'attualità.

Il re del volo. La terribile fine di un’era: il giorno in cui il Concorde è andato in fiamme

Il re del voloLa terribile fine di un’era: il giorno in cui il Concorde è andato in fiamme

