50 anni di Concorde
23.01.2026
Il Concorde decollava per la prima volta 50 anni fa. Con lui iniziava il capitolo più ambizioso dell'aviazione civile: un sogno di velocità, tecnologia e lusso, finito in modo spettacolarmente drammatico. Ma oggi quel sogno torna a riaccendersi.
Il Concorde è stato sinonimo di velocità, tecnologia e fiducia illimitata nel progresso, diventando la leggenda volante di un'intera epoca.
Ma il suo fascino non si limitava al lusso e ai record. Il Concorde ha diviso le opinioni, affascinato e poi è scomparso dopo una tragedia.
Fino a oggi.
Il nostro video mostra perché il suo mito continua a vivere e perché il volo supersonico è tornato al centro dell'attualità.