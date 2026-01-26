50 anni di Concorde 23.01.2026

Il Concorde decollava per la prima volta 50 anni fa. Con lui iniziava il capitolo più ambizioso dell'aviazione civile: un sogno di velocità, tecnologia e lusso, finito in modo spettacolarmente drammatico. Ma oggi quel sogno torna a riaccendersi.

Christian Thumshirn, Nicole Agostini Christian Thumshirn

Il Concorde è stato sinonimo di velocità, tecnologia e fiducia illimitata nel progresso, diventando la leggenda volante di un'intera epoca.

Ma il suo fascino non si limitava al lusso e ai record. Il Concorde ha diviso le opinioni, affascinato e poi è scomparso dopo una tragedia.

Fino a oggi.

Il nostro video mostra perché il suo mito continua a vivere e perché il volo supersonico è tornato al centro dell'attualità.