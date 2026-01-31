Un gregge di pecore va a fare shopping 07.01.2026

Avevano fame? O forse erano semplicemente in vena di shopping? Lunedì un gregge di pecore è entrato senza esitazioni in un supermercato tedesco, scatenando il caos. I clienti hanno immortalato la scena surreale con un video.

Hai fretta? blue News riassume per te Circa 50 pecore sono entrate in un supermercato Penny in Baviera scatenando il caos.

Durante l'incursione si sono rotti prodotti e il negozio ha dovuto essere ripulito.

Dopo una ventina di minuti gli animali hanno lasciato il supermercato e sono tornati al gregge. Mostra di più

Per alcuni avventori di un supermercato Penny in Baviera la sorpresa deve essere stata notevole. Di recente una cinquantina di pecore si sono improvvisamente mescolate ai clienti, aggirandosi indisturbate nella zona delle casse.

Secondo i media locali, durante l'insolita incursione sono andate in frantumi diverse bottiglie e il negozio ha dovuto essere sottoposto a una pulizia approfondita a causa degli escrementi lasciati dagli animali.

L'ipotesi è che le pecore abbiano seguito un cliente uscito dal supermercato, convinte che nella sua borsa ci fosse del cibo.

Dopo una ventina di minuti, l'imprevisto si è concluso. Gli animali hanno lasciato il punto vendita e hanno fatto ritorno alla loro fattoria.

Come anticipato, il supermercato è poi stato ripulito per rimediare ai danni causati dalla loro visita.