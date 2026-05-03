Stephan Eicher con l'ambito trofeo. Keystone

Sabato sera a Zurigo si è tenuta la 50ma edizione del Prix Walo. Tra i vincitori figurano gli Hecht come miglior gruppo (Pop/Rock), mentre nella categoria «Canto Pop/Rock» il riconoscimento è andato a Stephan Eicher.

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Aggiudicandosi la prima stella della serata, gli Hecht hanno confermato il loro attuale momento d'oro: solo recentemente la band lucernese aveva fatto incetta di premi ai Swiss Music Awards. Sabato sera sono riusciti ad avere la meglio sui concorrenti Krokus e Megawatt.

Nella categoria «Canto Pop/Rock» il Premio Walo è andato al cantante Stephan Eicher, che ha sbaragliato la concorrenza. Nel suo discorso di ringraziamento ha affermato un semplice: «mi piace solo cantare».

Premiata anche Zoë Më nella categoria «Newcomer», superando il musicista indie-pop dialettale Edb e il gruppo di musica popolare Heimatliebi. Zoë Më ha rappresentato la Svizzera lo scorso anno all'Eurovision Song Contest (ESC) di Basilea.

Oltre alle nove categorie e al preferito dal pubblico, è stato assegnato il Premio Walo alla carriera, andato all'ottantenne manager musicale e organizzatore Freddy Burger.

Secondo gli organizzatori, il «Premio Walo» è il riconoscimento «più antico d'Europa» e la «distinzione più importante dello Showbusiness in Svizzera». Da notare comunque che ha perso importanza dopo l'introduzione del premio del cinema svizzero nel 1998.