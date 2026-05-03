  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Riconoscimenti Hecht e Stephan Eicher tra i vincitori del 50° Premio Walo

SDA

3.5.2026 - 08:43

Stephan Eicher con l'ambito trofeo.
Stephan Eicher con l'ambito trofeo.
Keystone

Sabato sera a Zurigo si è tenuta la 50ma edizione del Prix Walo. Tra i vincitori figurano gli Hecht come miglior gruppo (Pop/Rock), mentre nella categoria «Canto Pop/Rock» il riconoscimento è andato a Stephan Eicher.

Keystone-SDA

03.05.2026, 08:43

03.05.2026, 09:16

Aggiudicandosi la prima stella della serata, gli Hecht hanno confermato il loro attuale momento d'oro: solo recentemente la band lucernese aveva fatto incetta di premi ai Swiss Music Awards. Sabato sera sono riusciti ad avere la meglio sui concorrenti Krokus e Megawatt.

Nella categoria «Canto Pop/Rock» il Premio Walo è andato al cantante Stephan Eicher, che ha sbaragliato la concorrenza. Nel suo discorso di ringraziamento ha affermato un semplice: «mi piace solo cantare».

Premiata anche Zoë Më nella categoria «Newcomer», superando il musicista indie-pop dialettale Edb e il gruppo di musica popolare Heimatliebi. Zoë Më ha rappresentato la Svizzera lo scorso anno all'Eurovision Song Contest (ESC) di Basilea.

Oltre alle nove categorie e al preferito dal pubblico, è stato assegnato il Premio Walo alla carriera, andato all'ottantenne manager musicale e organizzatore Freddy Burger.

Secondo gli organizzatori, il «Premio Walo» è il riconoscimento «più antico d'Europa» e la «distinzione più importante dello Showbusiness in Svizzera». Da notare comunque che ha perso importanza dopo l'introduzione del premio del cinema svizzero nel 1998.

I più letti

La truffa degli SMS si diffonde in Svizzera: ecco come funziona e come difendersi
Jannik Sinner e il garage da milioni: tra Ferrari, Porsche e il «no» del manager a 18 anni
Non solo Chernobyl e Fukushima, ecco i 16 luoghi più radioattivi della Terra
L'esercito svizzero spende oltre 3 milioni all'anno per i cavalli: ma a cosa servono davvero?
Tra re miliardari e costi pubblici, ecco quanto pesa la monarchia britannica

Altre notizie

Diventeranno presto realtà?. Ecco 10 nuovi lavori destinati a diventare essenziali in futuro

Diventeranno presto realtà?Ecco 10 nuovi lavori destinati a diventare essenziali in futuro

Ecco come. Un clamoroso errore durante una partita di football salva la vita di un appassionato

Ecco comeUn clamoroso errore durante una partita di football salva la vita di un appassionato

Superstizioni o vero rischio?. Ecco perché il tuo cervello non dorme mai se hai uno specchio di fronte al letto

Superstizioni o vero rischio?Ecco perché il tuo cervello non dorme mai se hai uno specchio di fronte al letto