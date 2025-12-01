  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Negli Stati Uniti 70 anni fa Rosa Parks diede il via alla lotta per i diritti

SDA

1.12.2025 - 18:01

Rosa Parks, in una foto d'archivio.
Rosa Parks, in una foto d'archivio.
Keystone

Settant'anni fa negli Stati Uniti avvenne l'atto di coraggio che cambiò la storia e divenne cruciale per il movimento per i diritti civili.

Keystone-SDA

01.12.2025, 18:01

01.12.2025, 18:09

L'1 dicembre del 1955, infatti, Rosa Parks, una sarta e attivista di 42 anni, si rifiutò di cedere il suo posto ad un bianco su un autobus in Alabama violando il divieto che obbligava i neri ad alzarsi nei settori, cosiddetti, «comuni».

Per quel gesto la donna fu portata in carcere e, in risposta all'arresto, la comunità afroamericana di Montgomery diede il via al boicottaggio degli autobus che durò 381 giorni. Le proteste dilagarono poi anche in altre città degli Stati Uniti e l'anno successivo, il caso di Rosa Parks arrivò alla Corte Suprema. I giudici all'unanimità stabilirono che la segregazione sugli autobus dell'Alabama era «incostituzionale». Il gesto della Parks è considerato il punto di partenza del movimento per i diritti civili negli anni '50. Tuttavia l'attivista non ebbe vita facile e dopo numerose minacce di morte e l'impossibilità di trovare lavoro, fu costretta a trasferirsi a Detroit, dove cominciò una nuova vita. Nel 1999 ottenne la Medaglia d'oro del Congresso. Morì a Detroit il 24 ottobre 2005, all'età di 92 anni.

I più letti

Dopo il grave incidente, Sarrazin rivela: «Mi hanno asportato metà del cranio»
Nonostante viva a Montecarlo, Jannik Sinner paga un sacco di tasse in Italia
Glenn Close: «Sono cresciuta in una setta in Svizzera». Il racconto choc dell'attrice
La lottatrice Sinead Kavanagh dà in escandescenze su un aereo, volano pugni e spinte
Evelina Sgarbi: «Mio padre Vittorio lo chiudevano in camera a chiave. Ha provato a buttarsi dal terrazzo»

Altre notizie

Eccesso di turismo. I mercatini di Natale dell'Alsazia presi d'assalto: «Arriva sempre più gente»

Eccesso di turismoI mercatini di Natale dell'Alsazia presi d'assalto: «Arriva sempre più gente»

Francia. L'incendio a Nancy, che ha ucciso 5 persone, è di origine dolosa

FranciaL'incendio a Nancy, che ha ucciso 5 persone, è di origine dolosa

Corpi ritrovati in un parco. Spagna sotto choc per il presunto suicidio di due ragazze adolescenti

Corpi ritrovati in un parcoSpagna sotto choc per il presunto suicidio di due ragazze adolescenti