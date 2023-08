87enne riesce a respingere un ladro e poi gli offre dei biscotti

Nello Stato americano del Maine, un ladro adolescente fallisce grazie alle tattiche di difesa della sua vittima di 87 anni. Poi lei gli regala dei biscotti. (Immagine simbolica) Philipp von Ditfurth/dpa/dpa-tmn

Un'anziana signora di una piccola città americana è riuscita a respingere un ladro adolescente dal suo tentativo di accoltellarla per poi rubarle in casa. Ma non è tutto: quando si è accorta che il giovane aveva fame, gli ha offerto del cibo.

Hai fretta? blue News riassume per te Nella cittadina di Brunswick, nello Stato americano del Maine, un diciassettenne si è introdotto in casa di un'anziana e l'ha minacciata di violenza fisica.

La donna di 87 anni è riuscita a difendersi con l'aiuto di una sedia e dando calci, finché il giovane non si è arreso e si è ritirato in cucina.

L'anziana ha notato che l'aggressore era affamato. Gli ha quindi dato della frutta e dei biscotti. Mentre lui mangiava, lei ha chiamato di nascosto la polizia.

Il 17enne è quindi stato arrestato nel quartiere. Era ubriaco e aveva con sé una bottiglia di alcol. Mostra di più

L'ospitalità di solito ha dei limiti. Se qualcuno si comporta male, chiaramente, finisce. Ma in una piccola città statunitense, un'anziana signora è andata ben oltre con la sua gentilezza: ha offerto a un ladro adolescente qualcosa da mangiare perché si è accorta che aveva fame.

Ma andiamo con ordine. Erano le 2 di notte e Marjorie Perkins stava dormendo nel suo letto a Brunswick, nel Maine, quando si è improvvisamente svegliata e si è ritrovata un ragazzo di 17 anni in piedi sul suo letto. «Ti accoltello», le ha urlato il giovane.

«Se ci prova io lo prendo a calci», ha pensato la 87enne tra sé e sé, come ha dichiarato in un'intervista rilasciata al quotidiano locale «Brunswick Times Record». Quindi si è subito alzata, ha messo le scarpe e ha preso una sedia.

La vittima conosceva l'aggressore quando era bambino

L'insegnante di scuola elementare in pensione ha usato la sedia per tenere a bada il suo aggressore. L'adolescente si è scagliato contro di lei, cercando di colpirla.

Nel frattempo, Perkins ha chiesto aiuto urlando dalla finestra, che era aperta perché il giovane ladro l'aveva scassinata con il suo coltello per riuscire ad entrare nell'abitazione.

Ma nessuno è riuscito a sentire la donna, la quale però non si è persa d'animo e ha continuato a difendersi. Grazie alla sedia, il giovane non è riuscito ad avvicinarsi abbastanza per farle del male. Mentre l'anziana signora ha potuto sferrare diversi colpi con i piedi e a tenere il giovane a distanza finché non si è arreso.

Il ladro ha quindi lasciato la camera da letto, ma è rimasto nell'appartamento. Perkins l'ha seguito e nel frattempo è anche riuscita a capire di chi si trattava: circa dieci anni prima, da bambino, le aveva tagliato il prato per arrotondare la paghetta.

«Spero che riceva aiuto»

«Devi andartene da qui e hai bisogno di aiuto», ha detto al 17enne trovandolo in cucina. Ma lui ha risposto che era terribilmente affamato e che non mangiava da molto tempo.

Colta dalla compassione, Perkins ha quindi aperto un armadio della cucina e gli ha regalato una scatola di biscotti al burro di arachidi e miele, oltre a mandarini e a due frullati proteici. E mentre il ragazzo mangiava, l'anziana ha chiamato di nascosto il 911.

Quando la polizia è arrivata, lui si era già allontanato. Ma gli agenti sono comunque riusciti a raggiungerlo a pochi isolati di distanza e ad arrestarlo. Aveva con sé degli alcolici ed era ubriaco.

«Spero che possa ricevere aiuto», ha commentato la Perkins al giornale. All'epoca, ricorda, quando le tagliava il prato, faceva un «lavoro straordinario».